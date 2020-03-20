20.03.2020 - 00:10 | | AA
Çad'da ilk corona virüs vakası görüldü
Orta Afrika ülkesi Çad'da ilk yeni tip corona virüs (covid-19) vakası görüldü.
Hükümetten yapılan açıklamada, Kamerun'un Duala kentinden gelen Fas uyruklu bir kişiye yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.
Burkina Faso'da cemaatle namaz kılınmayacak
Burkina Faso'da Müslüman Alimler Birliği, koronavirüsün yayılmasına karşı tedbir olarak camilerde cuma namazları dahil bütün namazların kılınmaması kararı aldı.
Birlikten yapılan açıklamada, nikah, cenaze, mevlit gibi tüm etkinliklerin 50 kişiyle sınırlandırılması istendi.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı