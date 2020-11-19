MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Dünya Haberleri Çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bıraktı
ABONE OL
19.11.2020 - 14:31 | | DHA

Çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bıraktı

ABD’de geçen yıl hayatını kaybeden Profesör Linda Hill, yaklaşık 40 yıl çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bıraktı.

Çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bıraktı

Geçen yıl ölen profesör Linda Hill, 40 yıldan fazla çalıştığı Claflin Üniversitesi'ne 350 bin dolar bıraktı. Hill'in ailesi, bağış haberini bu hafta başında açıkladı ve paranın öğrenci burslarını desteklemek için kullanılacağını ifade etti.

Bağıştan sonra yapılan açıklamada üniversitenin yazı merkezine hayatını kaybeden profesörün adının verileceği belirtildi.

 

Cezalar da caydırmadı, çareyi pipette bulduAntalya'da son bir ay içinde iki kez elinde içki dolu bardak ve bira kutusuyla motosiklet kullanırken yakalanan ve toplamda 5210 TL para cezası uygulanan adam, şimdi de minibüste ceketine kurduğu aparatla görüntülendi. Abdulrıza I., ceketinin içine sakladığı içeceği pipetle içerken yanındaki arkadaşı ise o anları kayda alarak, "Abimiz artık işi çözmüş kimse ne içtiğini bilemeyecek" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tablo

Son dakika... İstanbul'da yeşil alan kalmadı! Koronavirüste şok tablo

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Açıköğretim sınavları iptal mi? Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak?

Açıköğretim sınavları iptal mi? Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet