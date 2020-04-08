Â

Corona virÃ¼s iÃ§in hangi Ã¼lke hangi tedbirleri alÄ±yor? Corona virÃ¼sÃ¼n tedavisi iÃ§in yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda gelinen durum ne? Corona virÃ¼s ile ilgili tÃ¼m geliÅŸmeleri anbean aktarÄ±yoruz...

19.17: Ã–lÃ¼m sayÄ±larÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n devam ettiÄŸi Ä°talya'da Covid-19'dan hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 542 artarak 17 bin 669'a yÃ¼kseldi

19.06: KÄ±brÄ±s Rum kesiminde yeni tip corona virÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± 500'Ã¼ geÃ§ti.

18.54: Ä°ngiltere'de Covid-19 nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97 oldu.

18:49: Malezya'da yeni tip corona virÃ¼s (Covid-19) vaka sayÄ±sÄ± 4 bini aÅŸtÄ±.

17.20: Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da bir hastaneden ameliyat maskesi Ã§alan kiÅŸiye Ã¼Ã§ ay hapis cezasÄ± verildi. 34 yaÅŸÄ±ndaki L.H, pazar gÃ¼nÃ¼ Londra'daki King's College Hastanesi'nden Ã¼Ã§ ameliyat maskesi Ã§aldÄ±.