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29.06.2020 - 15:58 |

Canlı yayında CNN muhabirine şok!

CNN muhabiri canlı yayın yaparken, bir bıçaklı saldırgan yanına yaklaştı. Şok gasbı televizyon başındakiler saniye saniye izledi.

CNN Brezilya muhabiri, ülkenin en büyük kenti Sao Paulo'dan canlı yayına bağlandı.

Hava durumunu aktaran muhabir Bruno Macedo, saldırganın kendisine yaklaştığını ancak kadraja girdiğinde anlayabildi.

Bıçaklı saldırgan, izleyicilerin şaşkın bakışları arasında muhabirin cep telefonunu gasp edip uzaklaştı.

Koronavirüs salgınıyla kavrulan Güney Amerika ülkesi Brezilya, özellikle favelalardaki yüksek suç oranıyla biliniyor. 

Canlı yayında CNN muhabirine gasp şoku!CNN muhabiri canlı yayın yaparken, bir bıçaklı saldırgan yanına yaklaştı. Şok gasbı televizyon başındakiler saniye saniye izledi.
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