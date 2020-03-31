Canlı yayında 'corona virüsü ayini': "Sana emrediyorum şeytan..."

ABD'de televizyon programında misyonerlik yapan (televanjelist) Kanneth Copeland canlı yayında 'corona virüsü ayini' düzenledi.

Canlı yayındaki bu ilginç anlarda Copeland, koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum. Buradan gitmeni emrediyorum. Artık corona virüsü yoluyla bu ülkeyi mahvedemeyeceksin! ABD iyileşti ve yeniden iyi" diyor.