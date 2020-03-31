31.03.2020 - 13:41 |
Canlı yayında 'corona virüsü ayini': "Sana emrediyorum şeytan..."
ABD’nin en ünlü evanjelistlerinden Kanneth Copeland, katıldığı bir canlı yayında corona virüsünün bitmesi için ayin gerçekleştirdi. Sıra dışı görüntülerde Copeland "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et" diyor.
ABD'de televizyon programında misyonerlik yapan (televanjelist) Kanneth Copeland canlı yayında 'corona virüsü ayini' düzenledi.
Canlı yayındaki bu ilginç anlarda Copeland, koronavirüsü bitirmek amacıyla düzenlediği ayinde "Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, bu virüsü öldür, sana onun aşısının bir an önce getirilmesini emrediyorum. Buradan gitmeni emrediyorum. Artık corona virüsü yoluyla bu ülkeyi mahvedemeyeceksin! ABD iyileşti ve yeniden iyi" diyor.
Erkek hemşirenin bindiği otobüste başına gelen şoke etti!Gelen son dakika haberine göre, corona virüs ile mücadele kapsamında görev yapan ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş, mesai çıkışında evine gitmek için ücretsiz binmek istediği otobüs şoförü tarafından 'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten indirildiğini öne sürdü.