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04.04.2020 - 15:09 | | DHA

Canlı yayında corona virüs röportajı böyle ağlattı

ABD medyasınndan CNN İnternational sunucusu Erin Burnett, corona virüs (Covid-19) nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger’ın hikayesi karşısında canlı yayında ağladı.

Canlı yayında corona virüs röportajı böyle ağlattı

Canlı yayında corona virüs röportajı böyle ağlattı

CNN sunucusu Erin Burnett, corona virüs nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger ile Cuma günü gerçekleştirdiği röportajda duygulandı. Lewinger, 42 yaşındaki eşi Joseph Lewinger’ı kaybettikten sonra yaşadığı üzüntüyü canlı yayında anlattı. Lewinger, kocasına kendisini ve üç çocuğunu bırakmaması için yalvardığını anlatırken sunucu Burnett gözyaşlarını tutamadı.

“EVDE KALMANIZ İÇİN YALVARIYORUM”

Canlı yayında corona virüs röportajı böyle ağlattı

Lewinger New York’luları evde kalmaları için uyarırken sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı :

“Evde kalman için her zerrem ile sana yalvarıyorum! Eğer kocam başkalarını kurtarmak için ölmek zorunda kaldıysa, ölümünün de en az hayatı kadar etkileyici olduğu gerçeğiyle barışırım (bir gün). Ama bu sebepten dolayı olmalı!”

 

Karşıyaka Çarşısı salgına rağmen yine boş kalmadıİzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı, corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen yine insan yoğunluğuna sahne oldu. Dün akşam çekilen görüntülerde, "Evde kal" çağrısına kulak asmayan vatandaşlar hem kendilerini hem de başkalarını riske attı.
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