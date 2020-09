‘Çaresizliğin dışa vurumu’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Korsika adasında düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında söylediği “Biz Avrupalılar, Türk halkına değil (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız” ifadelerine Türkiye’den sert tepkiler geldi.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır. Aslında Macron’un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa’nın tüm dünyada serbestçe at koşturduğu günlerin geride kaldığı hatırlatılan açıklamada, “Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Avrupa’da en yüksek oy oranıyla seçilen liderlerdendir. Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü her zaman Türk halkından almıştır. Türk halkı ve Hükümeti, bu tür hezeyanlar karşısında hep tek yürek olmuştur ve olmaya da devam edecektir” denildi.

“Körü körüne...”

Akdeniz’de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemenin Macron’un haddi olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Fransa, tek taraflı ve kışkırtıcı adımlar atan ve AB’yi kendi dar bakışlı çıkarları uğruna rehin alan Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne avukatlığını yapacağına, uzlaşmadan ve diyalogdan yana tavır koymalıdır. Bu, Avrupalılığımız ve NATO müttefikliğimizin de bir gereğidir. Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi mevcut tutumuyla gerginliği teşvik etmekte ve Avrupa’nın ve AB’nin büyük çıkarlarını da riske atmaktadır. Doğu Akdeniz’e sınırı bile olmayan ve bölgede hala sömürgecilik anlayışıyla hareket eden Fransa’nın, Türkiye’nin bölgedeki ortaklığını, samimiyetini, işbirliğini ve insani ve girişimci dış politikasını eleştirmesi tam bir tutarsızlıktır. Halk nezdindeki desteği sürekli azalan Macron’un içine düştüğü aciz durumu Fransız halkının takdirine bırakıyoruz.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, aynı konuda Twitter üzerinden “Macron şunu iyi bilsin, Cumhurbaşkanımızla milletimizi ayıran bir ifade baştan çürük bir yaklaşımdır. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’dir. ‘Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı’ diyenler bu konuda da tarihi cevaplarını alacaklar” dedi. Çelik, “Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur” değerlendirmesini yaptı.

Macron AB’den ortak tavır istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin tepkisini çeken açıklamalarında, Avrupa’ya çağrıda bulundu ve Türkiye konusunda ortak tavır belirlenmesi gerektiğini öne sürdü. Macron, “Avrupa’nın enerji ve stratejik konularında ortak bir politikası olmalı. Bu konuları sadece NATO’ya bırakmamalı. Bu konularda Avrupa ülkelerinin güçlü tavrı olmalı. Türkiye (Doğu Akdeniz) bölgesinde artık bir ortak değil” ifadelerini kullandı, Türkiye’nin Libya açıklarında Fransız gemisine kabul edilemez uygulamalarda bulunduğunu iddia etti. Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu zirveye katılacak ülkelerle Türkiye ile yeniden diyalog oluşturmak için neler istenildiğinin belirlenmesi gerektiğini dile getirerek, “Türkiye konusunda yapmaya hazır olduğumuz ve yapmasını istediğimiz şeyleri belirlemeliyiz. Ancak pazarlıksız ön şartlarımız olacak. Avrupa’da bu açık tavır ortaya konmalı. Avrupa’nın birlik içinde ve açık olmalı” diye konuştu.

Miçotakis’ten tanıdık tehdit!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, Doğu Akdeniz’e ilişkin yayımlanan makalesinde, Türkiye’ye suçlamalar yöneltirken, Ankara’nın tüm AB’yi tehdit ettiğini öne sürdü. “Avrupa’nın stratejik çıkarlarının tehlike altında olduğunu kabul etmemiz gerekiyor” diyen Miçotakis, Türkiye’nin yaptırımlardan kaçınmak, geri çekilmek ve krizden çıkış yolu yaratmak için hala zamanı olduğunu savundu. Yunanistan Başbakanı Türkiye’nin bunun için “tartışmalı sulardaki” faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurguladı, “masaya geri dönme” çağrısı yaptı.

‘Türkiye’nin pozisyonu hukuka uygun’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans ile bağlandığı Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’nde Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin konuştu. Türkiye’nin yapıcı biçimde gerilimin düşürülmesine hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Herhangi bir ön koşul olmaksızın diyaloğa hazırız. Yunanistan ön koşullarda ısrar ederse biz de öyle yaparız” dedi. Türkiye’nin pozisyonunun uluslararası hukuka uygun olduğunu ve mahkemelerin çeşitli kararlarına dayandığını vurgulayan Çavuşoğlu, “AB, tek tarafın iddialarını savunan bir uluslararası mahkeme gibi davranıyor. AB’nin Doğu Akdeniz’deki pozisyonu haksızdır ve uluslararası hukuka uygun değildir” dedi. Çavuşoğlu, “Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin etrafındaki savaş gemileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kesin emir almıştır. İlk ateş eden olmayacaklardır ama bu gemiyi koruma görevleri vardır” dedi. Fransız bir milletvekiline yanıt da veren Çavuşoğlu, Türkiye’nin Fransız halkıyla sorunu olmadığını, iki ülkenin müttefik olduğunu, Suriye gibi birçok konuda aynı düşündüğünü söyledi. Çavuşoğlu, (Emmanuel) Macron’un açıklamalarının Türkiye karşıtlığı içerdiğini belirterek Türkiye’nin PKK’ya karşı düzenlediği operasyonlardan sonra Fransa’nın tutumunun değiştiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Fransa, Suriye’yi bölmek isteyen PKK’yı neden destekliyor?” diye sordu.

ERDOĞAN, O SÖZLERİNİ PAYLAŞTI: Biz size büyük geliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından, yıllar öncesine ait bir videolu paylaşım yaptı. Erdoğan, o mesajında “Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da paylaşımı retweetlerken, “O günden bugüne, sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı tuzak kuranların başına geçirdi. Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye’ye liderlik etmeye devam edecektir” ifadesini kullandı. l