‘Çatışma iki ülkeye fayda sağlamaz’

İki ülke ilişkilerinin önemli olduğunu, ekonomi, ticaret, bilim ve insani ilişkilerde geniş çaplı ortak çıkarların bulunduğunu anımsatan Kıçiang, “Çin ve ABD’nin iş birliği iki tarafa fayda sağlar, çatışma sadece iki ülke çıkarlarına değil dünyayla ilişkilerine de zarar verir” dedi. Li, son dönemde iki ülke arasında öne çıkan “soğuk savaş” iddialarına ilişkin ise, “Denilebilir ki biz daima soğuk savaş mantalitesini terk etmeyi savunduk. İki önemli ekonominin ilişkilerini koparması kimseye fayda sağlamaz, sadece dünyaya zarar verir” ifadesini kullandı.