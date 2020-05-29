29.05.2020 - 07:00 |
‘Çatışma iki ülkeye fayda sağlamaz’
Çin Başbakanı Li Kıçiang, Çin ve ABD’nin, ikili ilişkilerde yeni bazı sınamalarla karşı karşıya kaldığını söyledi.
İki ülke ilişkilerinin önemli olduğunu, ekonomi, ticaret, bilim ve insani ilişkilerde geniş çaplı ortak çıkarların bulunduğunu anımsatan Kıçiang, “Çin ve ABD’nin iş birliği iki tarafa fayda sağlar, çatışma sadece iki ülke çıkarlarına değil dünyayla ilişkilerine de zarar verir” dedi. Li, son dönemde iki ülke arasında öne çıkan “soğuk savaş” iddialarına ilişkin ise, “Denilebilir ki biz daima soğuk savaş mantalitesini terk etmeyi savunduk. İki önemli ekonominin ilişkilerini koparması kimseye fayda sağlamaz, sadece dünyaya zarar verir” ifadesini kullandı.
İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.