Çavuşoğlu, Dostum’la görüştü

Çavuşoğlu görüşmede, Türkiye’nin Afganistan’da barışın sağlanması için ortaya konan uluslararası çabalarda oynadığı öncü rol dile getirildi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afganistan’da 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların sonlanması için tarihi bir fırsat olarak gördüğü Afganlar arası barış ve uzlaşı sürecine de aynı şekilde katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, ilk turu Doha’da düzenlenmesi öngörülen Taliban ile görüşmelerin sonraki turlarından birine Türkiye’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da kaydetti.