Çeçenistan’da kuvvetli fırtına: 11 yaralı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti’nde kuvvetli fırtına çok sayıda evin çatısının uçmasına neden oldu. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, fırtına nedeniyle 11 kişinin yaralandığını açıkladı.