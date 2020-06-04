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04.06.2020 - 12:42 | | DHA

Çeçenistan’da kuvvetli fırtına: 11 yaralı

Rusya’da bulunan Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti’ni fırtına vurdu. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların devrildiği belirtilirken; 11 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Çeçenistan’da kuvvetli fırtına: 11 yaralı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti’nde kuvvetli fırtına çok sayıda evin çatısının uçmasına neden oldu. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, fırtına nedeniyle 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

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