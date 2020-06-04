04.06.2020 - 12:42 | | DHA
Çeçenistan’da kuvvetli fırtına: 11 yaralı
Rusya’da bulunan Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti’ni fırtına vurdu. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların devrildiği belirtilirken; 11 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti’nde kuvvetli fırtına çok sayıda evin çatısının uçmasına neden oldu. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, fırtına nedeniyle 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Sosyal medya ayağa kalktı! Annesini merdivenden ittiAlışverişe çıkan genç kızın annesine gösterdiği şiddet, bir anda sosyal medyada gündem oldu. İstediği ayakkabıyı almayan annesini önce darp etti daha sonra da merdivenlerden aşağı itti. Genç kızın annesine yaptığı bu zorbalık izleyenleri çılgına çevirdi.