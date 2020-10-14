Ceenbekov’dan Caparov’un başbakanlığına veto...

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplumda Caparov’un başbakanlığı ve kabinesinin meşruiyetinin sorgulandığını gerekçe gösteren Cumhurbaşkanı Ceenbekov, 120 sandalyeli Meclis oylamasında salt çoğunluk sağlanmadığı için kararnamenin geri gönderilmesine karar verdi.

Başbakan adayı ve kabine üyelerinin oylandığı olağanüstü Meclis genel oturumuna 51 milletvekilinin katıldığı, 10 milletvekilinin de vekaletname gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi. Başbakan adayı, hükümetin programı, yapısı ve kabine üyelerinin onaylanması için Meclisin salt çoğunluğu, yani en az 61 vekilin oylamaya bizzat katılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan gün içinde Caparov’u kabul eden Ceenbekov, “Ülkede istikrarı korumak ve güçlendirmek için tüm kararlarımız meşru olmalı ve sorgulanmamalıdır” demiş ve yeni kabineyle ilgili kararnameyi geri göndereceğini aktarmıştı.