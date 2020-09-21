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21.09.2020 - 13:13 | | AA

Çekya'da koronavirüs istifası

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ciddi bir şekilde arttığı Çekya'da, Sağlık Bakanı Adam Vojtech ''yeni çözümler'' bulunması amacıyla istifa ettiğini duyurdu.

Çekya'da koronavirüs istifası

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, salgının birinci dalgasıyla başarıyla mücadele ettiklerini ama ikinci dalga ile mücadele konusunda yeni çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Vojtech, ''Halkımızı salgından korumak için her şeyi yaptık. İlk dalgada bunu başardığımızı da düşünüyorum. Utanılacak bir şey de yok.'' dedi.

Görevini 3 yıldır yürüttüğünü kaydeden Vojtech, istifasını Başbakan Andrej Babis'e sunduğunu aktardı.

Başbakan Babis ise istifayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vojtech'in çok çalışkan bir bakan olduğunu, salgının birinci dalgasında çok iyi iş çıkardığını ama hakkındaki asılsız iddialardan dolayı aldığı istifa kararını da anladığını vurguladı.

10 milyon nüfusa sahip Çekya'da son haftalarda vaka sayısı ciddi bir şekilde artış göstermiş, 17 Eylül'de 3 bini de aşarak rekor kırmıştı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 49 bin 290'e, virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 503'e ulaştı.

72 yaşındaki yaşlı kadın maske takmayanlar için gözyaşlarına boğulduTuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Denetimler sırasında 72 yaşındaki bir kadının vatandaşların maske takmamasına tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.
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