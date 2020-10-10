10.10.2020 - 07:00 |
Cenazede üzüntü ve protesto
İran, efsanevi sanatçılarından bestekar ve musiki üstadı Muhammed Rıza Şeceriyan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, cenazesinde hükümet karşıtı protestolar vardı.
Uzun süredir böbrek kanseriyle mücadele eden Şeceriyan, önceki gün tedavi gördüğü Tahran’daki Cem Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Şeceriyan, 2009 seçimleri sonrası ülke yönetimine yönelik eleştirilerini yoğunlaştırmış, Tahran yönetimi karşıtı protestolara destek verdiği için devlet medyasında kendisine yer verilmediği belirtmişti. Sevenleri, yas töreni için hastane önünde toplanırken, bir grup, yönetimi protesto etti.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.