Cenazede üzüntü ve protesto

Uzun süredir böbrek kanseriyle mücadele eden Şeceriyan, önceki gün tedavi gördüğü Tahran’daki Cem Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Şeceriyan, 2009 seçimleri sonrası ülke yönetimine yönelik eleştirilerini yoğunlaştırmış, Tahran yönetimi karşıtı protestolara destek verdiği için devlet medyasında kendisine yer verilmediği belirtmişti. Sevenleri, yas töreni için hastane önünde toplanırken, bir grup, yönetimi protesto etti.