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10.08.2020 - 16:36 |

Cennet cehenneme döndü! Feci görüntüler geliyor

Mercan kayalıklarına çarpan tankerden yayılan yaklaşık 1000 ton petrol denize yayıldı, 3 bin ton yakıtın daha sızması bekleniyor.

Cennet cehenneme döndü! Feci görüntüler geliyor

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius'ta, mercan kayalıklarına çarpan petrol tankerinden yaşanan sızıntı nedeniyle büyük bir çevre felaketi yaşanıyor.

Japon bir şirkete olan tankerdeki 4000 ton yakıtın, yaklaşık 1000 tonu kadarı denize yayıldı, bir kısmı sahile ulaştı.

27 Temmuz'da yaşanan olaya geç müdahale etmekle suçlanan hükümet, hafta sonu olağanüstü hal ilan etti.

Cennet cehenneme döndü Feci görüntüler geliyor


1,3 milyon nüfuslu ülkenin her yerinden gönüllüler, çevre felaketi ile mücadele için kazanın yaşandığı bölgeye geldi.

Petrole karşı emici olması nedeniyle saç bağışı kampanyası da başlatıldı.

Cennet cehenneme döndü Feci görüntüler geliyor


Sızıntı alanı üzerinde yaşayan vahşi yaşam da büyük tehdit altında. Çevre gönüllüleri, bölgedeki bebek kaplumbağaları ve ender görülen bitkileri koruma amaçlı başka bölgelere taşıyor.
Cennet cehenneme döndü Feci görüntüler geliyor


Petrol tankerinin sahibi olan Japon şirket de kamuoyu önünde bir özür açıklaması yaptı ve afeti önlemek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını kaydetti.
Cennet cehenneme döndü Feci görüntüler geliyor


4 bin ton yakıt taşıyan V Wakashio isimli tanker, Çin'den Brezilya'ya gidiyordu.

Mauritius'a komşu Reunion adasının sahibi olan Fransa bölgeye, kirlenme kontrol ekipmanların bulunduğu bir askeri yardım gemisi gönderiyor.

Cennet cehenneme döndü Feci görüntüler geliyor


Koronavirüs salgınının etkileri ile mücadele eden Mauritius ekonomisi, deniz ürünleri merkezli besine ve turizme dayanıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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