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11.10.2020 - 17:28 | | İHA

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Suudi Arabistan'ın Tabuk kentinde bir cep telefonu mağazasında tamir edilen cep telefonunun bataryası patladı.

Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Suudi Arabistan'ın Tabuk kentinde bir cep telefonu mağazasında tamir edilen cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken iş yeri sahibi hafif yaralandı.

İş yeri sahibi, cep telefonu tamiri yaptığı sırada batarya bir anda patladı ve yangın çıktı. Daha sonra iş yeri sahibi çıkan yangına ayağı ile müdahale ederek alevleri söndürdü.

 

 

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