20.10.2020 - 07:00 |
Ceviz aşkına!
İsveçli doğa fotoğrafçısı Geert Weggen, Bispgarden’da çektiği sincap fotoğraflarıyla fenomen oldu.
Sincapları görüntülemek için cevizlerden mini halter yapan sanatçı, “Her gün bahçemi ziyaret eden sincaplar için bir alan oluşturdum. Bu kareleri yakalamam günlerimi aldı. Üç metreden çektim” dedi. Fotoğraflar, sincapların ceviz sevgisini gözler önüne serdi.
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.