Ceviz aşkına!

Sincapları görüntülemek için cevizlerden mini halter yapan sanatçı, “Her gün bahçemi ziyaret eden sincaplar için bir alan oluşturdum. Bu kareleri yakalamam günlerimi aldı. Üç metreden çektim” dedi. Fotoğraflar, sincapların ceviz sevgisini gözler önüne serdi.