‘Cezalar beklentilerin altında’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, verilen cezaların Türkiye ve uluslararası kamuoyunun beklentilerinin altında olduğunu dile getirdi. Öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cansız bedeninin nerede olduğu, öldürülmesini kimin istediği, yerel işbirlikçilerin bulunup-bulunmadığının dava sonucunda da ortaya çıkmadığını belirten Altun, bunun, Suudi Arabistan’daki yargılamaya gölge düşürdüğünü belirtti. Altun, Suudi yetkililere Türkiye’de davaya ilişkin yürütülen yargı sürecinde işbirliği çağrısında bulunurken, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin aydınlatılmasının yasal ve vicdani bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

‘Yargı komedisi’

Suudi Arabistan’ın kararına BM Özel Raportörü Agnes Callamard da tepki gösterdi. Yargı kararının adil, uygun ve şeffaf olmadığını ifade eden Callamard, yargı sürecini bir “yargı komedisi” olarak niteledi. Sanıkların idam cezasına çarptırılmamasını memnuniyetle karşılayan Callamard, böylece sanıkların sonsuza kadar susturulmuş olmadıklarını ifade etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville de, “Bu dava, adalet sürecinde yeterli şeffaflığın olmadığı bir durumdur, sorumlular yargılanmalı ve suçla orantılı cezalar verilmelidir. Davada şeffaflık ve hesap verebilirlik sorunu var” dedi.

Riyad’daki Ceza Mahkemesi, önceki gün Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan 5’ine 20’şer, birine 10, 2 kişiye de 7’şer yıl hapis cezası vermişti.