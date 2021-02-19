19.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Churchill’in ‘pabuçları’ satılıyor
İngiltere’nin eski başbakanı Winston Churchill’in 1950’lerde kullandığı ve üstünde adının baş harflerinin yer aldığı mavi kadife ev ayakkabılarıyla içki bardağı açık artırmada satılacak.
İngiltere’nin Sussex bölgesinde 9 Mart’ta açık artırmaya çıkarılacak ayakkabının 15 bin sterline, bardağın ise 10 bin sterline alıcı bulması bekleniyor. Churchill 1965’te öldü.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.