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19.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Churchill’in ‘pabuçları’ satılıyor

İngiltere’nin eski başbakanı Winston Churchill’in 1950’lerde kullandığı ve üstünde adının baş harflerinin yer aldığı mavi kadife ev ayakkabılarıyla içki bardağı açık artırmada satılacak.

Churchill’in ‘pabuçları’ satılıyor

İngiltere’nin Sussex bölgesinde 9 Mart’ta açık artırmaya çıkarılacak ayakkabının 15 bin sterline, bardağın ise 10 bin sterline alıcı bulması bekleniyor. Churchill 1965’te öldü.

Churchill’in ‘pabuçları’ satılıyor


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