CIA’dan uyarı: Fazla konuşmayın

“New York Times” gazetesinin, sızdırılan belgelere dayanarak hazırladığı haberinde, teşkilatın Karşı-istihbarat Direktör Yardımcısı Sheetal T. Patel’in söz konusu uyarı e-postasını aylar önce hazırladığı ancak 25 Ocak’ta gönderdiği iddia edildi. Patel’in gönderdiği uyarı metninde, başka bir ülkenin hükümeti için çalışmanın CIA’in misyonuna karşı gelmek ve “ABD’nin düşmanlarına fayda sağlamak” şeklinde değerlendirileceği vurgulandı.

Gönderilen e-postada ayrıca, yabancı hükümetlerin “istihbarat faaliyetlerini geliştirmek” maksadıyla doğrudan ya da dolaylı olarak eski istihbarat yetkililerini işe almak gibi “zararlı bir eğilim içerisinde bulunduklarının” tespit edildiği ifade ediliyor.

NYT’nin haberine göre ayrıca, eski teşkilat çalışanlarına basında, çeşitli podcast’lerde veya sosyal medyada ‘çok fazla konuşmamaları’ yönünde de uyarı yapıldı.

FBI muhbiri çıktı!

Öte yandan ABD’de son dönemde Donald Trump yanlısı eylemler ve şiddet olaylarıyla gündemde olan aşırı sağcı “Proud Boys” grubunun lideri Enrique Tarrio ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Reuters’ın edindiği bilgilere göre Tarrio, 2012’de yakalandıktan sonra FBI için gizli operasyonlarda yer almış. Tarrio’nun kendi avukatının sözlerine göre aşırı sağcı grubun lideri, 12’den fazla kişinin yargılanmasında rol oynadı. Tarrio, Reuters’a yaptığı açıklamalarda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmadığını iddia ederek, “Bunlardan haberim yok. Hiçbirini hatırlamıyorum” dedi.