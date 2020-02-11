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11.02.2020 - 12:15 | | DHA

Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor... Uçakta panik anları kamerada!

İngiltere başta olmak üzere Hollanda'da etkili olan Ciara fırtınası sebebiyle İngiltere'de 2 kişi hayatını kaybetti. Londra'nın en işlek havalimanı Gatwick'te 300'den fazla uçuş iptal oldu. Ülkede yer yer sel felaketi yaşanıyor.

Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor... Uçakta panik anları kamerada!

İskoçya'nın Clydebank kentinde 77 yaşındaki bir kişi kayarak başını çarptı ve yaşamını yitirdi. 58 yaşında bir kişi ise aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ciara fırtınası yaşamı olumsuz etkilerken, yoğun yağışların yol açtığı sel sebebiyle bir evin bahçesinde derin çökme meydana geldi.
Kuvvetli rüzgürü maruz kalan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inmeye çalışan bir uçakta ise yolcular büyük panik yaşayarak çığlık atmaya başladılar. Yolcu uçağı beş denemede de inemeyince Madrid'e geri döndü.

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