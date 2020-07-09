MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin Dışişleri Bakanı'ndan flaş ABD açıklaması! En ciddi sınamalarla yüzleşiyor
ABONE OL
09.07.2020 - 17:30 | | AA

Çin Dışişleri Bakanı'ndan flaş ABD açıklaması! En ciddi sınamalarla yüzleşiyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin- ABD ilişkilerinin, tesis edilmesinden bu yana en ciddi sınamalarla yüzleştiğini belirterek, Washington yönetiminin Çin'e karşı "daha tarafsız ve soğukkanlı" bir anlayış oluşturması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı'ndan flaş ABD açıklaması! En ciddi sınamalarla yüzleşiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, ABD’li bir medya kuruluşuna telekonferans yoluyla Çin-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

"Çin- ABD ilişkileri, kuruluşundan bu yana en ciddi sınamalarla  yüzleşiyor.” ifadelerini kullanan Vang, ABD’li bazı siyasetçilerin ideolojik ön  yargıları nedeniyle Çin'i rakipten öte düşmana dönüştürmek için çabaladığını,  Çin’in kalkınmasını ve iki ülke arasındaki iletişimi engellemeye çalıştığını dile  getirdi.

Çin-ABD ilişkilerinin kaostan çıkarak düzene geri dönebilmesinin  sadece iki ülke halklarının çıkarlarıyla değil dünyanın ortak geleceğiyle de  bağlantılı olduğunu vurgulayan Vang, "ABD, Çin’e yönelik daha tarafsız vesoğukkanlı bir anlayış oluşturmalı, Çin politikasını daha makul bir şekilde  formüle etmeli." görüşünü aktardı.

Vang, ilişkilerin doğru yola dönebilmesi için iki ülke arasında, tüm  diyalog kanallarının açılması ve aktif olması,  karşılıklı "yapılacaklar  listesinin" müzakere edilmesi ve salgına karşı iş birliğine yoğunlaşılması  gerektiğinin altını çizdi.

Çin’in yabancı ülkeleri taklit etmediğini ve kendi yönetim modelini  ihraç etmediğini dile getiren Vang, "Çin, başka bir ABD olmayacak, olamaz." dedi.

Vang, ABD ve Çin’in birbirlerini dönüştürme arayışına girmek yerine,  farklı sistem ve medeniyetlerin barışçıl şekilde birlikte varoluş yolunu  keşfetmesi  gerektiğini söyledi.

Çin ve ABD, Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu, Güney  Çin Denizi, geçen yıla damgasını vuran ticaret savaşı başta olmak üzere birçok  konuda gerginlik yaşıyor.

Çin ABD'yi iç işlerine müdahale etmek, egemenlik haklarına saygı  duymamakla suçlarken, Washington yönetimi ise zaman zaman doğrudan Çin yönetimini  hedef alıyor.

 

 

Sivas'ta ayı köye indi! Vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi!Sivas'ın Gemerek ilçesinde yiyecek bulmak için köy içerisine inen ayı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelibolu yangınında ilk kez, insansız hava araçları ve termal dronlar kullanıldı

Gelibolu yangınında ilk kez, insansız hava araçları ve termal dronlar kullanıldı

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bir araya geldi

Sıradaki Haber