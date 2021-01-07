Çin’de ‘savaş modu’na geçildi

Yeni tip koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı yer olduğu düşünülen Çin’de bazı eyaletlerde tespit edilen yeni yerel vakalar nedeniyle önlemler artırıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Vuhan’a gidecek araştırma ekibinin ülkeye girişine izin vermediği bir döneme denk gelen önlemler, Hebei Eyaleti’nde yerel vaka tespitinin ardından alındı.

Acil durum ilanı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9’u yurt dışı kaynaklı 32 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı can kaybı olmadı. Son 24 saatte yurt içi kaynaklı vakaların 20’si Hebei, 1’s Liaoning, 1’i Heylongciang eyaletlerinde, 1’i ise başkent Pekin’de görüldü. Pekin’e komşu Hebei Eyaleti’nin bazı yerleşimlerinde yeni ortaya çıkan vakalar nedeniyle tedbirler arttırıldı. Hebei’de 20 vaka ve 43 asemptomatik (belirtisiz) vaka tespit edilmesinin ardından “acil durum” ilan edildi. Bu kapsamda eyaletin başkenti Şıciacuang’da kent genelinde nükleik asit testi yapılacağı açıklandı.

Uçuşlar iptal

Kentteki tüm kreş, ilk ve orta okullarda yüz yüze eğitim askıya alındı. Kentteki iç hat uçuşlarının yüzde 30’u da iptal edildi. DSÖ’nün inceleme ekibinin ülkeye alınmadığı bir döneme denk gelen önlemler kapsamında, bazı kentlerden çıkış yasaklandı. Hebei Eyalet Yönetimi ayrıca Şıciacuang üzerinden eyaleti başkent Pekin’e bağlayan 10 otoyolda Kovid-19 kontrollerinin yapılacağını duyurdu. Geniş çaplı test yapılmaya da başlanan kentte otobüs terminali kapatıldı, her türlü toplantı iptal edildi, ev ziyaretleri yasaklandı, paket servisler de 3 gün askıya alındı. Eyalette son günlerde görülen vaka artışı nedeniyle Şıciacuang’ın bazı kesimleri yüksek risk bölgesi, Şingtai kentinin bazı bölgeleri ise orta seviyeli risk bölgesi ilan edilmişti. Çin yönetimi, Kovid-19 testi pozitif çıkan fakat belirti göstermeyen kişileri toplam vaka sayısına dahil etmiyor, “asemptomatik vakalar” olarak ayrı sınıflandırılıyor. Ülkedeki yerel medya, alınan önlemleri “savaş moduna geçildi” diye duyurdu. Vuhan’dan dünyaya yayıldığı düşünülen yeni tip koronavirüs salgınında Çin’de 4634 kişi öldü.

ÇİN: DSÖ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yeni tip koronavirüsün kökenini araştırmak için Çin’i ziyaret edecek bilim insanlarından oluşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinin vize sorunu nedeniyle ülkeye girişine izin verilmemişti. Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying, düzenlediği basın toplantısında sorunun sadece vize olmadığını, tarih ve bazı başka ayrıntılar konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. “Bu konuya fazla anlam yüklemeye gerek yok” diyen sözcü Chunying, Çin’deki uzmanların ülkede yeniden görülen yerel vakalarla meşgul olduğunu belirtti. Hua, “DSÖ bu konuda çok net. Öyle ki virüsün kaynağı konusu çok karmaşık. Uluslararası uzmanların Çin’e gelerek sorunsuz çalışma yürütmesi için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi, somut düzenlememelerin yapılması gerekiyor. Tüm bunlara ilişkin iki taraf karşılıklı istişareler yürütüyor” ifadesini kullandı.

‘Hayal kırıklığı’

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise Çin’den heyetin ülkeye girişine izin vermesini istedi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19’un kökenini araştırmak için bu hafta Çin’e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin “Çinli yetkililerin Çin’e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin’e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı” demişti. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin’e girişine engel olduğunu söylemişti. -AA

DÜNYADA 24 SAATTE 15 BİN 270 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni tip koronavirüs salgınının ölümcül etkisi sürüyor. Dünya genelinde son 24 saat içerisinde virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı 15 bin 270 kişinin daha ölümüne neden oldu. Virüsün ortaya çıktığı günden bu yana ikinci kez dünyada en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. Daha önce 30 Aralık günü en yüksek rakama ulaşılmış, 15 bin 194 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya genelinde vaka sayısı 86.5 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.9 milyona yaklaştı. Virüsten en fazla etkilenen ülke olan ABD’de ilk Kovid-19 bağlantılı ölümün yaşandığı 29 Şubat’tan bugüne kadar geçen yaklaşık 307 günde de ortalama her gün 1190 civarında kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısının 21 milyon 500 bini geçtiği ABD’de Kovid-19 kaynaklı can kaybı da 365 bin 740’a yükseldi.

İngiltere’de durum vahim

Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere’de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir mutasyonunun etkisi altındaki ülkede pazartesi günü günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte 60 bin 916 kişide virüs tespit edildi. Böylece son bir haftadaki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla yüzde 119 artmış oldu. Kovid-19 ölenlerin sayısı ise 830 kişinin daha ölümüyle 76 bin 305’e yükseldi. Üçüncü kez ulusal karantinanın ilan edildiği İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson, hastanelerdeki hasta sayısının şu anda pandeminin ilk dalgasına göre yüzde 40 daha fazla olduğunu söyledi ve karantina kararlarıyla ilgili “Mevcut duruma bakıldığında herkesin başka seçeneğimiz olmadığını anlayacağına inanıyorum” dedi.

191 CAN KAYBI 13 BİN 830 VAKA

Türkiye’de dün 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre, bin 458 kişiye hastalık tanısı konuldu, 8 bin 702 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40’a yükseldi. Test sayısı 25 milyon 498 bin 210’a ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, vefat sayısı 22 bin 70, ağır hasta sayısı 3 bin 303 oldu.

‘Ağır hasta sayımız azalıyor’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Tespit edilen 1458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız” ifadelerini kullandı. l ANKARA Milliyet

DSÖ’DEN ‘DOZ’ AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Amerikan Pfizer ve Alman BioNTech’in ortaklaşa ürettiği Kovid-19 aşısının iki dozunun 21 ila 28 gün arayla yapılmasını önerdi. Bununla birlikte DSÖ, ülkelerin iki doz arasındaki süreyi uzatma imkânına sahip olduklarını da açıkladı. Arada “6 haftalık” bir boşluğun mümkün olduğunu belirten örgüt yetkilileri, böylece yüksek risk grubundaki daha çok kişiye aşının daha fazla ulaştırılabileceğini ifade etti. DSÖ Bağışıklama ile ilgili Stratejik Danışma Grubu (SAGE) Başkanı Alejandro Cravioto, “SAGE, aşı tedariki gibi olağanüstü sorunlarla karşılaşan ülkelerin ilk dozdan daha fazla kişinin faydalanabilmesi için ikinci dozu birkaç hafta geciktirebilmelerini öngördü. Bence ülkelerin kendi epidemolojik durumlarına göre alacakları bu tür kararlara biraz daha açık olmalıyız” dedi. Kovid-19’un mutasyona uğrayan varyantının ortaya çıktığı İngiltere’de Sağlık Kurulu aşının dozları arasındaki sürenin 12 haftaya çıkartılması yönünde öneride bulunmuştu. Alman Sağlık Bakanlığı’nın da eldeki doz miktarının sınırlı olması nedeniyle mümkün olduğunca fazla kişiye ilk dozun uygulanıp ikinci dozun ertelenmesi olasılığının değerlendirilmesi için Aşı Komisyonu’nu görevlendirdi.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı, ABD’li ilaç firması Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının Avrupa’da kullanımına ilişkin tavsiye kararı verdi. Moderna aşısı, Avrupa Birliği Komsiyonu’nun koşullu pazarlama yetkisi vermesinin ardından, Avrupa’da kullanılan ikinci koronavirüs aşısı olacak.

‘MAFYA, AŞI DAĞITIMINA SIZABİLİR’

İtalya’da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda, mafya örgütlerinin koronavirüs aşılarının dağıtımına sızmaları riski bulunduğu uyarısı yapıldı. Polis, jandarma ve mafyayla mücadele müfettişliği gibi farklı kolluk kuvvetlerinden oluşan “İzleme ve Analiz Kurumu” tarafından hazırlanan raporda, mafyanın Kovid-19 salgınından faydalanma yöntemlerine odaklandığı belirtildi. BBC Türkçe’nin haberleştirdiği rapora göre, mafya grupları, pandeminin yol açtığı olağanüstü durumdan ekonomik çıkar elde etmek için birçok alanda girişimlerde bulundu. Mafyanın, turistik tesisler ve ticari işletmelerde zorunlu olan hijyen hizmetlerine sızmaya çalıştığı ifade edilen İçişleri Bakanlığı raporunda, halen koronavirüs aşısındaki arz-talep dengesizliğinden mafyanın faydalanması riskine işaret edildi. Mafya örgütlerinin özellikle aşının dağıtımı çalışmalarına sızması tehlikesinin bulunduğuna da dikkat çekildi. Rapora göre İtalya’da Mart-Ekim ayları arasında kayıtlara geçen genel suç oranı yüzde 25 düştü. Siber suçlarda ise aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 34.8 artış kaydedildi.

İSPANYA’DAKİ 5 SAATLİK KONSER DENEYİ

MASKELİ KONSERDE VİRÜS BULAŞMADI

İspanya’nın Barselona kentinde Sala Apolo adlı bir gece kulübünde geçen ay kentteki sağlık kuruluşlarından Germans Trias Hastanesi ile AIDS ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Vakfı gözetiminde gerçekleşen 463 kişinin katıldığı konser deneyinin sonuçları eğlence sektörü için umut oldu. Deneyde 18-59 yaşları arasındaki 1047 katılımcı konser öncesi yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı. Beş saat süren konserde herkes N95 maske taktı, sadece içecek içerken maskelerinin indirilmesine izin verildi, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Kontrol ve deney grubundaki katılımcılar, pilot konserden 8 gün sonra yeniden testten geçirildi. Konsere katılanlarda koronavirüse rastlanmazken, konsere katılmayan kontrol grubundaki iki kişinin testi pozitif çıktı.