Çin’deki vaka ve ölümler incelendi: Orta yaşta risk yüksek

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınında vaka sayısı 853 bini geçti, can kaybı da 42 bini buldu. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı ise 176 bini geçti. Ölü sayısının 3 bini geçtiği ABD, 176 bin 518 vaka ile şu ana kadar en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. Böylece 11 Eylül saldırılarından daha fazla ölüm gerçekleşmiş oldu.



En fazla can kaybının gerçekleştiği ise 12 bin 428 kişi ile İtalya. İspanya’daki can kaybı da 8269’a yükseldi. Fransa’da da ölü sayısı 3 bin 523’e ulaştı. Kovid-19’un dünyaya yayıldığı bölge olan Çin’in Vuhan kentinde ise yeni vaka görülmedi.



40’lı, 50’li yaşlar...

İngiltere’deki Imperial College London, Çin’de teyit edilmiş 70 bin 117 vakayla salgının çıktığı yer olan Vuhan’dan koronavirüs teşhisiyle tahliye edilen 689 kişiyle ilgili verileri inceledi. Tıp dergisi Lancet Infectious Disease’inde yayımlanan araştırma, Kovid-19 hastalığı akciğer ve kalp gibi başka sağlık sorunları olan ileri yaşlardaki kişilere daha fazla zarar verdiğini teyit etti. 10 yaşın altındaki hastalarda ölüm oranı yüzde 0.0016. 80 yaş ve üzerindeki ölüm oranı ise yüzde 7.8. 10-19 yaş arasındaki hastaların binde 4’ü hastanede tedaviye ihtiyaç duyarken 80 ve üzeri yaştakilerde bu oran yüzde 18’in üstünde. Araştırmaya göre, 40’lı yaşlardaki hastaların yüzde 4’ü, 50’li yaşlardaki hastaların da yüzde 8’den fazlasının hastanede tedavi altına alınması gerekiyor. Araştırma ekibinden Prof. Azra Ghani, “Analizimiz, açık bir şekilde, 50 ve üzeri yaşlardaki vakaların, 50 yaş altındakilere kıyasla hastanelerde tedavi gerektirme oranının çok daha fazla olduğunu ve vakaların daha büyük bir bölümünün ölümle sonuçlandığına işaret ediyor” dedi.



İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesine göre, salgınla baş etmeye çalışan ülkelerin testler konusunda farklı yaklaşımlar benimsemesi ve her hafta başka bir test stratejisi izlemesi bilim insanlarının farklı ülkelerdeki ölüm oranlarını kıyaslamasını zorlaştırıyordu. Bir başka zorluk da bazı vakaların hiç teyit edilmemesi nedeniyle hastalığa yakalandıktan sonra ölen insanların oranın bulunmasıydı. Araştırmada, teşhis konmadan ölen hastaların oranının binde 66 olduğu belirlendi. Bununla birlikte bu değerin 2009’da görülen ve vakaların binde 2’sinin ölümle sonuçlandığı domuz gribi salgınındakinden daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Raporu kaleme alan ve İngiltere hükümetine danışmanlık yapan uzmanlar, küresel nüfusun yüzde 80’inin Kovid-19’a yakalanabileceğini ve hastanede tedavi gerektiren vakaların sayısının en modern sağlık sistemlerini bile çıkmaza sokabileceği uyarısında bulundu.



Öte yandan dün İngiltere’de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Abdulwahab, koronavirüsün İngiltere’deki en genç kurbanı oldu.



Putin’i gezdiren doktor Kovid-19



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta Moskova’da Kovid-19 hastalarını ziyaret ettiği hastanenin başhekimi Denis Protsenko’nun n Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta Moskova’da Kovid-19 hastalarını ziyaret ettiği hastanenin başhekimi Denis Protsenko’nun testi pozitif çıktı.

ABD’de 2 trilyon dolarlık teşvik paketine rağmen perakende zincirlerinin ücretsiz izne çıkardığı işçi sayısı 500 bini aştı.



New York Valisi Andrew Cuomo “Hemen şimdi gelin ve New York’a yardım edin” dedi. Cuomo, 1 milyon gönüllü sağlık çalışanına ihtiyaç olduğunu duyurdu.



Kongo Cumhuriyeti’nin eski devlet başkanı Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti. 81 yaşında ölen siyasetçi, 1977-79 yıllarında arasında Kongo’nun devlet başkanlığı görevini yapmıştı.Yeni doğan enfekten Japonya’da, Kovid-19 küresel salgınına karşı ABD, Çin, Güney Kore ve Avrupa ülkesinden gelenlere giriş yasağı uygulanacak. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yardımcısı Taro Aso artık hiçbir yerde aynı anda bulunmayacak.



Filipinler’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 88’e yükseldiği bildirildi.n Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da ile Myanmar’da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.



Afrika kıtasındaki Burundi, Komorlar Birliği, Lesotho, Malavi, Sao Tome ve Principe ile Güney Sudan ülkelerinde şu ana kadar hiçbir vaka tespit edilmedi.

Mısır’ın simgelerinden olan Giza Piramidine “Evde kal” mesajı yansıtıldı. New York’ta ise ünlü Empire State Binası sağlık çalışanları için kırmızıya büründü.

Tunus Merkez Bankası ülke tarihindeki ilk kadın doktor Tevhide Bin Şeyh’in fotoğrafını 10 Tunus Dinarı banknotunun üzerine bastı.



İran’ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs tespit edildi.

İngiltere Prensi William’ın sağlık çalışanlarına destek olmak için daha önce iki yıl görev yaptığı hava ambulansı pilotluğuna dönmek istediği iddia edildi.





Adaletsiz karantina



ABD’de karantinada olan Las Vegas kentinde evsizlere verilen 500 kişilik tesislere koronavirüs vakaları yerleştirilince belediye, evsizleri bu barınaklardan çıkardı.



Otoparklar evsizlerin kalması için düzenlendi. Yetkililer, sokakta yaşayanları bir arada “karantinada” tutabilmek için otoparklara 1 metre aralıklarla şerit çizdi. Başkan Donald Trump’ın virüsün yol açacağı tehdidi hafife almakla eleştirildiği ülkede, vaka sayılarının bu haftadan itibaren zirve yapmaya başlaması bekleniyor. Beyaz Saray’ın hazırladığı bir modelde, sosyal mesafe kurallarına uyulması halinde bile ağustos ayına dek 82 bin kişinin hayatını kaybedeceği öngörülüyor. Model, salgının gerçek zirvesine ulaşmasının beklendiği nisan ayının ortalarında, günde 2 bin kişinin ölebileceği tahmininde bulunuyor.



2 dakikada teste onay



ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi. FDA’dan yapılan açıklamada, Bodysphere şirketinin geliştirdiği testin sadece sağlık yetkilileri tarafından yapılabileceği belirtildi. Test kitleri, salgının en yoğun görüldüğü bölgelere gönderilecek.



Rusya’dan ABD’ye yardım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ABD’ye tıbbi malzeme dolu büyük bir uçak gönderdiğini söyledi. Günlük basın toplantısında konuşan Trump “Daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Çok şey öğrendik. Birçok ülkeyle çok iyi ilişkilere sahip olduğumuzu söylemem gerekir. Diğer ülkeler de bize birçok şey gönderdi, memnun bir şekilde şaşkınlığa uğradım” dedi. Trump ayrıca “Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli” uyarısı da yaptı.



Avustralya’da en çok gençler enfekte



Avustralya’da tespit edilen koronavirüsü vakalarının yüzde 11.3’ünün 25 ila 29 yaş arasında, yüzde 9.3’ünün 20-25 yaş arasında olduğu ortaya çıktı. Ülkedeki vakaların sadece yüzde 9.5’inin 60-65 yaş arasında olduğu belirtildi. Sydney’de Marie Bashir Enstitüsü’nden araştırmacı Prof. Lyn Gilbert, “Gençler bunun kendilerini etkilemeyeceğini, hasta olmayacaklarını düşünüyorlar. Ağır geçirmiyorlar evet. Ama bunu bulaştırıyorlar” dedi.