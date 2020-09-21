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21.09.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Cinsel saldırı da filminde olacak

ABD’li pop star Madonna’nın hayat hikayesini anlatacağı filminde gençliğinde tecavüze uğramasına da yer vereceği açıklandı.

Cinsel saldırı da filminde olacak

Filmin yönetmeni ve senaristlerinden biri olan şarkıcıya yakın bir kaynak, “Filmde bazı şok edici şeyler olacak. Bu, Madonna için inanılmaz derecede yatıştırıcı bir süreç oldu” dedi. Madonna daha önce müzik kariyerine başlamak için Michigan’dan New York’a taşındıktan sonra tecavüze uğradığını açıklamıştı. 62 yaşındaki şarkıcı şunları söylemişti: “New York’ta bıçakla tehdit edilerek sürüklendiğim bir binanın çatısında tecavüze uğradım ve nedenini bilmediğim bir şekilde daireme üç kez girdiler. Radyomu aldıklarında değerli hiçbir şeyim kalmamıştı.”                   

 

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