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22.12.2020 - 07:00 |

Cinsiyet değişiminden sonraki ilk fotoğraf

Kanadalı oyuncu Ellen Page (33) bu ayın başında ameliyatla cinsiyet değiştirerek erkek olduğunu ve adını Elliot olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

Cinsiyet değişiminden sonraki ilk fotoğraf

Elliot Page erkek olduktan sonraki ilk fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşarak cinsiyet değiştirme sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etti. Oyuncu paylaşımında, “Kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye” diye yazdı. 8.5 milyon takipçisine birbirine destek olma mesajı veren Elliot Page, sinemaseverlerin dikkatini 2007’de rol aldığı ve can sıkıntısından hamile kalan bir genç kızı canlandırdığı “Juno” filmiyle çekmişti. 2014’te eşcinsel olduğunu açıklayan Page, 2018’den bu yana dansçı ve koreograf Emma Portner ile evli.

 

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