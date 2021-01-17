Çırılçıplak dans edip yolcuyu raylara attı!

New York Polis Teşkilatı olayın yaklaşık 16.00'da Harlem bölgesinde meydana geldiğini bildirdi. Adı açıklanmayan görgü tanıklarının ifadesine göre, söz konusu saldırgan, gözüne kestirdiği kişiye önce dans ederek yaklaştı. Kurbanın tepki göstermesi üzerine ona tekme ve yumruk attıktan sonra raylara attı. İstasyondaki bir kişi kurbanı kurtarmak için raylara atlarken kendisi de saldırının hedefi oldu. Zira çıplak saldırgan peşinden raylara atlayıp yumruk savurmaya başladı.

Boğuşma devam ederken sert yumruk yiyen saldırgan üçüncü raya (taşıtlara elektrik enerjisi sağlamak için kullanılan ray -ed.n.) temas etti. Polis ekipleri saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini, saldırıya uğrayanlarınsa hafif sıyrıklarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

New York Post'ta yer alan habere göre, olay yaşanırken istasyona bir tren yaklaşsa da durmayı başardı ve herhangi bir kaza yaşanmadı.

İstasyonda çalışan ancak ismini açıklamayan bir kişi, New York Post’a yaptığı açıklamada metroda bu tür olayların sanılandan daha çok yaşandığını söyledi.

New York metrosunu sık sık kullandığını belirten Edris Bacchiano ise istasyonlarda yaşananlara dair şöyle konuştu:

"Kesinlikle delice. Önceden platformun kenarında durup kapıların açılmasını bekliyordum. Bunu artık yapmıyorum… Görüyorsun, artık sırtım duvarda duruyorum. Çünkü arkamdan kimsenin gelmesini istemiyorum."

New York metrosunda kasımdan bu yana en az 4 kişi raylara itilmiş, şans eseri hiçbiri hayatını kaybetmemişti.

Kaynak: Independent Türkçe