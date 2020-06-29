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29.06.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Çocuklar adına çiçek dikti

İngiltere Prensi William’ın eşi, Düşes Kate Middleton, Norfolk kentinde bir çocuk bakım evini ziyaret etti.

Çocuklar adına çiçek dikti

180 sterlinlik (1,500 TL) çiçekli elbisesiyle göz dolduran Düşes, görevlilerle bahçede gönüllü olarak çalıştı. Kate Middleton, Cambridgeshire bölgesinde ölümcül hastalıkları olan çocuklar, gençler ve onların ailelerine destek olmak için kurulan bir vakfın kraliyet temsilcisi olarak görev yapıyor.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk  7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, "Çocuklarıma ne oldu?" diye ağladı.
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