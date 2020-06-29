Çocuklar adına çiçek dikti

180 sterlinlik (1,500 TL) çiçekli elbisesiyle göz dolduran Düşes, görevlilerle bahçede gönüllü olarak çalıştı. Kate Middleton, Cambridgeshire bölgesinde ölümcül hastalıkları olan çocuklar, gençler ve onların ailelerine destek olmak için kurulan bir vakfın kraliyet temsilcisi olarak görev yapıyor.