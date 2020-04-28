Çocuklarda yeni hastalık alarmı

Dünya ülkelerinin 3 milyondan fazla kişiye bulaşan, 211 bini aşkın kişiyi hayattan koparan Kovid-19 salgınıyla mücadelesi sürerken İngiltere’den çocuklarda görülen “yeni bir bulaşıcı hastalık” uyarısı yapıldı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS’nin doktorlara “acil” koduyla gönderdiği uyarıda çocuklar arasında son üç haftada yeni tip koronavirüs Kovid-19 bağlantılı, yoğun bakımda tedavi gerektiren yeni bir hastalığın görülmeye başlamış olabileceği belirtildi.

Testi pozitif çıkan...

NHS’in uyarısında “İngiltere’de çocuklar arasında Kovid-19’la bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır” dendi. Uyarıda bu hastalığın hem Kovid-19 testleri pozitif çıkan hem de bu virüsün bulaşmadığı çocuklarda görüldüğüne dikkat çekildi. Açıklamaya göre, bu yeni hastalıkta ağır Kovid-19’un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtileri görülüyor. Uyarıda çocuklarda karın ağrısı, mide-bağırsak sorunlarıyla kardiyak inflamasyonu görüldüğüne işaret edilerek, bu belirtileri gösterenlerin derhal hastaneye sevk edilmesi istendi. BBC’nin haberine göre çocuklarda görülen yeni rahatsızlığın İngiltere genelinde ne kadar yaygın olduğuna dair bir veri bulunmuyor. Ancak vakaların başta başkent Londra olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde gözlendiği ifade edildi. (Kawasaki Hastalığı, orta büyüklükteki damarlarda inflamasyon gelişmesine ve damar şişkinliği gelişiyor yol açıyor.

KUKLALI TEŞEKKÜR

İngiltere’nin Surrey bölgesindeki Capel köyünde halk, Kovid-19’la mücadelede kilit rolde çalışan postacı, market görevlisi, polis ve sağlık görevlileri gibi meslek gruplarını temsil eden kuklaları bahçelerine ve yürüyüş yollarına yerleştirdi. Köy genelinde büyüyen akımla neredeyse her evin bahçesinde görülmeye başlanan kuklaların üzerinde halkın çalışanlara teşekkürlerini ifade eden sözler yer aldı.

ABD BELİRTİLERİ GÜNCELLEDİ

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), bugüne dek sadece ateş, öksürük ve nefes darlığını Kovid-19 belirtisi olarak sayıyordu. CDC, artan vaka sayısıyla birlikte hastalığın belirtileri arasında yeni bulgular ekledi. Tavsiyelerini güncelleyen merkez, semptom listesine altı yeni belirti ekledi. CDC’nin tespit ettiği Kovid-19’un göstergesi olabilecek güncel semptomları “Ateş, öksürük, nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, üşüme, üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas, baş ve boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı” diye sıraladı. Kovid-19 bulaşanların bu belirtilerin bir ya da birkaçını virüsün bulaşmasından sonraki 2 ile 14 gün arasındaki bir sürede göstermesi bekleniyor. Bazı ülkeler yalnızca kuru öksürük ve yüksek ateşi belirti olarak kabul derken, bazı ülkeler daha esnek davranabiliyor.

YENİ ZELANDA BAŞBAKANI: SAVAŞI KAZANDIK





Kovid-19 salgınının ardından sınırlarını kapatan ve çok sıkı önlemler uygulamaya başlayan 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda’da geçen pazar günü tek bir vaka rapor edildi. Toplam 1496 vakanın görüldüğü ülkede Kovid-19 hastalığı nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 salgınında hastalığın yayılmasını fiilen durdurduklarını duyurdu. “Kolektif çabalarımızla başımıza gelebilecek en kötü şeyi durdurduk ve savaşı kazandık” diyen Ardern, halkı rehavete kapılmama konusunda uyardı ve “Ekonomimizi açıyoruz ama sosyal hayatlarımızı henüz açmıyoruz” dedi. Ardern, erken alınan tedbirler sayesinde ülkenin büyük bir felaketi atlattığını söyledi. Ülkede sağlık hizmetleri ve eğitim alanındaki bazı sınırlamalar kaldırılacak. Paket servisi veren lokantalar ile inşaat malzemesi satan mağazalar gibi bazı küçük işletmeler yeniden açılacak. Öğrencilerin çoğu evlerinde kalmaya devam edecek, alışveriş merkezleri açılmayacak ve kalabalık grupların bir araya gelmesi yine yasak olacak. Ülkenin sınırları da kapalı kalmaya devam edecek.

Maske kullanımının zorunlu hale geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de Kovid-19 salgınıyla nedeniyle en sakin günlerini geçiren turistik Mauer Park’taki duvarlara salgınla ilgili grafitiler çizildi. Bir grafitide ABD Başkanı Donald Trump (sağda) ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping (solda) maskeli halleri resmedildi.-AA

ALMAN SANAYİ DEVLERİNDEN ÇEVRE ÇIKIŞI

Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde uygulanan önlemlerle birlikte hava trafiği ciddi oranda kısıtlandı ve sanayi üretimi azaldı. Bisiklet kullanımı arttı, toplu taşıma araçlarına ilgi ise düştü. Ülkelerde hava kirliliği azaldı, nehirler temizlendi. Tüm bunlar yaşanırken 60’tan fazla Alman sanayi devi salgınla mücadele ederken iklim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkan çevre sorunlarının ikinci plana atılmasından endişe ettiklerini duyurdu. Bayer, Puma, Allianz, ThyssenKrupp, Salzgitter ve Deutsche Telekom’un da aralarında bulunduğu şirketler endişelerini Handelsblatt gazetesinde yayımlanan mektupla dile getirdi. “Petersburg İklim Diyaloğu”na dikkat çekilen mektupta, “Federal hükümeti, hem iklim krizini hem de Kovid-19 krizini aşmak için ekonomik politika önlemlerini yakından ilişkilendirmeye çağırıyoruz” dendi. ThyssenKrupp’tan Bernhard Osburg “iklimsel ekonomik canlandırıcı programı” yapılmasını önerdi. - DIŞ HABERLER SERVİSİ

90 GÜN ETKİLİ SPREY





Hong Kong Üniversitesi’nden bilim insanları, mevcut salgına yol açan Kovid-19 dahil olmak üzere virüs, bakteri ve sporlardan koruma sağlayan bir anti-viral “kaplama” geliştirdiklerini açıkladı. Bir spreyle yüzeylere sürülebilen kaplamanın 90 gün koruma sağlayabildiği belirtilen MAP-1 sprey, Hong Kong’da gelecek aydan itibaren satılmaya başlayacak. Sprey halkın sık sık kullandığı yüzeylerde kullanılacak.