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09.08.2020 - 07:00 |

‘Çocuklarım nereden geldiklerini bilsinler’

Belçika’da ünlü sanayici Jacques Boel’in nüfusuna kayıtlı olan sanatçı Delphine Boel, 2013 yılında biyolojik babasının Kral 2. Albert olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

‘Çocuklarım nereden geldiklerini bilsinler’

Sanatçı, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps’ın 1960’lı yıllarda Belçika Kralı 2. Albert ile olan ilişkisi sonucu dünyaya geldiğini savunuyordu. Tahtı oğlu Filip’e devreden 2. Albert, 2013 yılından itibaren dava süreciyle karşı karşıya kaldı.

Prenseslik talebi

Brüksel Temyiz Mahkemesi’nin DNA testi sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin kararı üzerine, Kral 2. Albert bu yılın başında Delphine Boel’un “yasal babası” olduğuna artık itiraz etmeyeceğini açıkladı. İlk kez açıklama yapan 52 yaşındaki Boel, “Bu davayı çocuklarımın nereden geldiklerini bilmeleri için sürdürdüm. Babam bir işçi, bir suçlu da olsaydı aynı şeyi yapardım” dedi. Mahkeme 10 Eylül’de Boel’in kralın soyadını ve “Belçika Prensesi” unvanlarını taşıma talebini karara bağlayacak.

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