‘Çok daha fazla yıkıcı olabilir’

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın ilan ettiği Kovid-19 enfeksiyonu 6.6 milyondan fazla kişiye bulaştı. Virüsün yol açtığı hastalık nedeniyle 391 bini aşkın insan yaşama veda etti. Dünya genelinde 3.2 milyondan fazla kişi de hastalığı yendi. Virüsün görüldüğü ülkeler salgınla mücadele için aldığı önlemleri hafifletti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise tedbirlerin hafifletilmesinin felaketle sonuçlanabileceği uyarısını yineledi.

100 bin vaka...Son beş günde her gün 100 bin yeni vakanın rapor edildiğini ve salgının dünyanın çeşitli bölgelerinde hız kazandığını söyleyen DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, şu bilgileri verdi: “Birkaç hafta boyunca Amerika’da her gün rapor edilen vaka sayısı dünyanın geri kalanından daha fazla oldu. Özellikle birçok ülkesinde hızlanan vaka artışına tanık olduğu Orta ve Güney Amerika için endişeliyiz. Ayrıca, rakamlar çok daha küçük olmasına rağmen, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Afrika’da da artan sayıda vaka görüyoruz.”

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge da yeni tip koronavirüs Kovid-19’a karşı alınan önlemleri kaldıran ülke sayısının giderek arttığına dikkat çekti ve Kovid-19 enfeksiyonunun tekrar pik yapması gibi açık bir tehdit bulunduğu uyarısı yaptı. Kluge, koronavirüsün durdurulamaması durumunda ikinci bir dalganın gelebileceğini ve bu kez çok daha fazla yıkıcı olabileceğini de söyledi. Haziran ayının ilk günleri mercek altına alındığında işlerin yılın başında olduğundan daha iyi olmadığını ifade eden Dr. Hans Kluge, hâlâ yeni tip koronavirüs için ne bir aşı ne de tedavi yönteminin bulunabildiğini kaydetti.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge’ın kaygılarını yerinde bulan Rus uzmanlar da yeni bir koronavirüs dalgası olasılığını destekledi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova ise ikinci dalgası için tarih öngörüsünde bulundu. Popova, ikinci dalganın sonbaharda, diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte ortaya çıkacabileceğini ve bu kez çok daha şiddetli seyredebileceğini ifade etti.

Amerika kıtası endişesi

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, özellikle salgının hızla yayılmaya başladığı Orta ve Güney Amerika ülkelerindeki durumdan endişe duyduklarını vurguladı. Avrupa kıtasındaki vaka sayılarının ise azalmaya devam ettiğini ifade eden Ghebreyesus, “Dün, Avrupa’da 22 Mart’tan bu yana rapor edilen en az sayıda vaka sayısı görüldü” dedi. Ghebreyesus ayrıca 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Dayanışma Denemesi Yürütme Grubu”nun toplandığını ve Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının “güvenlik endişeleri” nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Ghebreyesus yaptığı son açıklamayla Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan “hidroksiklorokin” ilacının denemelerinin yeniden başlatılacağını açıkladı. Ghebreyesus, ayrıca 35 ülkede 3500’den fazla hastanın denemeler için başvuru yaptığını kaydetti.

Salgın gölgesinde normalleşme

Latin Amerika bölgesinde, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Brezilya, Peru, Meksika ve Ekvador salgının gölgesinde ekonomilerini yeniden açmaya başladı. 600 milyon nüfuslu bölgede 55 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 100 binden fazla kişide tespit edildi.

Dünyada ABD’den sonra en çok vakanın görüldüğü Brezilya’nın salgından en çok etkilenen Sao Paulo Eyaleti’nde mart sonundan bu yana uygulanan karantina, 15 Haziran’a kadar uzatılsa da bu süreçte 5 etaptan oluşan yeniden normale dönüş uygulamaya konuldu. 46 milyon nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti ve ekonominin merkezi Sao Paulo’nun bazı bölgelerinde temel olmayan işletmeler ve ibadethaneler, sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önüne alınarak 1 Haziran itibarıyla açılmaya başladı.

Son 24 saatte 1092 kişinin yaşama veda ettiği Meksika, ölü sayısının 12 bine dayanmasına rağmen 1 Haziran’da yeni normale dönen ülkeler arasında yer aldı. 32 milyon nüfuslu Peru ise 178 bin 914 vaka sayısıyla bölgede Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü ülke olarak öne çıksa da 20 Mayıs’tan bu yana tedbirleri gevşetmeye başlamıştı.

Las Vegas’ta her şey normal

ABD’nin kumarhaneleriyle ünlü kenti Las Vegas, koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesinin ardından casino’lar dün hizmete açıldı. Görevlilerin maske takması dikkat çekerken, oyun alanlarının belli aralıklarla dezenfekte edildiği belirtildi. Oyun alanları sosyal mesafe kuralına göre tekrar düzenlendi, belli yerlere dezenfekte solüsyonu istasyonları kuruldu ve gelen kişilerin ateşleri ölçüldü.

Sosyal mesafede ‘Fransız’ modası

Fransa’da koronavirüs kurallarının esnetilmesinin ardından yakında ziyaretçiye açılacak olan bir galeride, sanatçılar tarihte Çin’deki Song Hanedanlığı’nda kullanılan başlıklardan ilham alarak kâğıt maketlerden şapkalar tasarladı. Sanatçılar, “özgürlük şapkası” adını verdikleri bu renkli başlıklar sayesinde sosyal mesafeye de dikkat etmiş oldu.

40 yıllık flamenko barı kapanıyor

Dünya ekonomisini çökerten Kovid-19 salgını Flamenko sanatçılarını çalıştıran barları da vurdu. İspanya’nın başkenti Madrid’de ülkenin en iyi Flamenko sanatçılarına 40 yıldır ev sahipliği yapan Casa Patas adlı bar izleyici eksikliği nedeniyle kapanıyor. Flamenko dansçısı Mariana Colladi, “Burada, yılların hikâyeleri, yaşam, şarkı söyleme ve dans etme, neşe, gözyaşı ve duygu üzerine inşa edilmiş gerçekten özel bir enerji var” dedi. 14 Mart’tan bu yana salgın nedeniyle kapalı olan bar yöneticisi Martin Guerrero, müşterilerinin dörtte üçünün turist olmasının kapıya kilit vurulmasında baş rol oynadığını söylüyor. Reuters’e konuşan Guerrero, “Hedef kitlemizin çoğu dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerden oluşuyor ve bu kişiler şu anda seyahat edemiyor. Müşterisi olmayan bir şirket para kazanamaz ve para kazanmayan bir şirket hayatta kalamaz” dedi.

Huzurevlerinde 26 bin kişi can verdi

Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısının 1.9 milyonu aştığı ABD’de yaşamını kaybedenlerin sayısı 109 bini geçti. Ülkede mart ayının ortasında etkisini göstermeye başlayan salgın 2 aydan kısa sürede milyonlarca insanı etkiledi. Avrupa’da olduğu gibi ABD’de de riskli grup olarak ifade edilen yaşlıların kaldığı huzurevleri ülkede ölüm merkezlerine döndü. Federal Medicare ve Medicaid Services ofisinden yapılan bilgilendirmeye göre, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yaklaşık 26 binini huzurevlerinde yaşayan insanlar oluştu.