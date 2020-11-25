Çöl ortasında gizemli sütun

Metal sütunu, bölgedeki koyun popülasyonunu kontrol etmek için helikopterle devriye gezen polis ekibinin bulduğu açıklandı. Yerel KSLTV kanalına konuşan helikopterin pilotu Bret Hutchings, yaklaşık 3 metre boyundaki toprağa gömülü sütun için “Bunca yıldır burada uçuyorum, şu ana kadar karşılaştığım en tuhaf şey” açıklamasında bulundu.



