Çöl ortasında gizemli sütun

Metal sütunu, bölgedeki koyun popülasyonunu kontrol etmek için helikopterle devriye gezen polis ekibinin bulduğu açıklandı. Yerel KSLTV kanalına konuşan helikopterin pilotu Bret Hutchings, yaklaşık 3 metre boyundaki toprağa gömülü sütun için “Bunca yıldır burada uçuyorum, şu ana kadar karşılaştığım en tuhaf şey” açıklamasında bulundu.
Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.