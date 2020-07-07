07.07.2020 - 11:34 | | DHA
Çölde kaybolan kişi helikopterle kurtarıldı
Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Al Faya çölünde kaybolan bir kişi, helikopterle kurtarıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de 62 yaşında kronik hastalığı ve kalp rahatsızlığı bulunan bir kişi, Al Faya çölünde kayboldu. Kaybolan kişinin ailesinin polise haber vermesi üzerine, Ulusal Arama Kurtarma Merkezi (NSRC) ve Abu Dabi Polisi’nin birlikte gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.
Şeyh Şakhbout hastanesine kaldırılan 62 yaşındaki adamın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. NSRC'den yapılan açıklamada, “Abu Dabi Polis operasyonları odası, 60 yaşlarında Abu Dabi'deki Al Faya çölünde bir adamın kayıp olduğunu belirten bir ihbar aldı. Adam tedavi için Şeyh Şakhbout Hastanesi’ne gönderildi" dedi.
ABD savaş gemisi “USS Porter” İstanbul Boğazı’ndaTürkiye, Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Karadeniz’de ikinci deniz devriyesini gerçekleştiren ABD savaş gemisi “USS Porter” adlı füze fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı. Geminin geçişi esnasında gönderde Türk bayrağı dalgalandırılırken ağır makineli silahların başında ise askerler nöbet tuttu. Donanmanın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “ABD Donanması, Montrö Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak Karadeniz'de rutin olarak faaliyet göstermektedir” denildi.