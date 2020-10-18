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18.10.2020 - 07:00 |

Conte: Türkiye ile konuşmaya ihtiyaç var

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiği düşüncesine katılmadığını söylerken, Türkiye ile konuşmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Conte: Türkiye ile konuşmaya ihtiyaç var

Cenova kentinde, İtalyan jeopolitik dergisi “Limes”in paneline katılan Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen yıl kasım ayında söylediği “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti!” sözlerine katılıp katılmadığı sorusuna “Bu konuda farklı vizyonlara sahibiz. NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiği düşüncesine katılmıyorum” yanıtını verdi. Conte, İttifakın geçmişe kıyasla zayıf bir dönemden geçiyor gibi gözükse de her şekilde sağlam olduğunu, halen pek çok alanda etkisini gösterdiğini ve stratejik öneme sahip bulunduğunu vurguladı.

İtalya Başbakanı, “Fransa ile Türkiye arasında kiminleyiz?” sorusuna ise “Biz, Avrupa ile birlikteyiz. Biz, Doğu Akdeniz konusunda ilk olarak her zaman Kıbrıs ve Atina ile dayanışmamızı dile getiriyoruz. Orada iki AB üyesi var” diye yanıt verdi. AB Zirvesi’nde, Türkiye’nin buradaki faaliyetlerinden dolayı daha önce kınandığına atıfta bulunulduğunu ifade eden Conte, şunları kaydetti: “Biz AB üyelerinin, AB’nin tarafındayız. Bununla beraber, haritaya bakıldığında da anlamak zor değil, Türkiye’nin stratejik bir rolü var. Sadece Akdeniz’de değil, Ortadoğu’da da. Libya’da, Suriye’de ve pek çok yerde rolü var. Enerji, düzensiz göç, güvenlik konularında rolü var. Türkiye ile konuşmaya, Türkiye ile diyalog kurmaya, olumlu bir gündem oluşturmaya ihtiyaç  var. AB ile Türkiye arasında bunun olması için çalışmak gerek. Kararlı durulabilir ama olumlu gündem takip edilmeli.”

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