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21.06.2020 - 09:46 | | AA

Corona günlerinde seçim

Balkan ülkesi Sırbistan'da yaklaşık 6,5 milyon seçmen bugün sandık başında, oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de bitecek.

Corona günlerinde seçim

Sırbistan'da halk, genel, yerel ve özerk bölge seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi devam ederken, ülkedeki kayıtlı 6 milyon 584 bin 376 seçmen, seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy vermeye başladı.

Ülkede 250 sandalyeli ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erecek.

Sırbistan genelinde kurulan 8 bin 253 seçim merkezinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği bildirildi.

Genel seçimde toplam 21 listede 3 bin 419 aday yarışıyor.

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