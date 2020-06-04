MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Corona tedavisi gören birini görünce uyarı veriyor! 1 milyon 150 bin kişi indirdi
ABONE OL
04.06.2020 - 19:40 | | AA

Corona tedavisi gören birini görünce uyarı veriyor! 1 milyon 150 bin kişi indirdi

İtalya'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 33 bin 689’a yükseldi. Arcuri ayrıca Kovid-19 tedavisi görmüş biri geçtiğinde uyarı veren "Immuni" adlı telefon uygulamasının piyasaya sürüldüğü son iki günde 1 milyon 150 bin kişi tarafından indirildiğini bildirdi.

Corona tedavisi gören birini görünce uyarı veriyor! 1 milyon 150 bin kişi indirdi

Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 868 düşüşle 38 bin 429'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 234 bin 13'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 177 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 957 artarak 161 bin 895'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 88 artışla 33 bin 689'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 353 olan sayı, bugün 338'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 49 bin 544 test yapıldı.

Bu arada, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, düzenlediği basın toplantısında, yıl sonuna kadar İtalyanların 3'te 1'ini test etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Arcuri ayrıca Kovid-19 tedavisi görmüş biri geçtiğinde uyarı veren "Immuni" adlı telefon uygulamasının piyasaya sürüldüğü son iki günde 1 milyon 150 bin kişi tarafından indirildiğini bildirdi.

Söz konusu uygulama, kişisel verilerin korunması konusundaki hassasiyet nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Yetkililer de uygulamanın gönüllülük esasına dayandığını açıklamıştı.

Alnından öptüğü muavinin test sonucu açıklandıİstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde corona virüs testi pozitif çıkan Süreyya Ç.'nin, kendisine yardımcı olduğu için alnından öpüp 50 TL bahşiş verdiği muavin Zafer Demir ile otobüste bulunan 29 kişinin corona virüs testleri negatif çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! Yardım malzemesi taşıyan uçak Nijer'e indi

MSB duyurdu! Yardım malzemesi taşıyan uçak Nijer'e indi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Corona virüs olduğunu otobüste öğrenmişti... Alnından öptüğü muavinin test sonucu açıklandı

Corona virüs olduğunu otobüste öğrenmişti... Alnından öptüğü muavinin test sonucu açıklandı

Sıradaki Haber