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30.03.2020 - 22:49 | | AA

Corona virüs ABD'nin en büyük polis departmanını da vurdu

ABD'nin en büyük polis departmanına sahip New York'ta, 800'den fazla polis yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandı.

Corona virüs ABD'nin en büyük polis departmanını da vurdu

 

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Dermot Shea yaptığı açıklamada, 818 poliste koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

New York'ta görev yapan 55 bin polisten 5 bininin hastalık izninde olduğunu belirten Shea, 3 polisin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Maske gibi koruyucu tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanan New York'ta, polisler de malzeme sıkıntısı çekiyor.

Kentin birçok yerine konuşlandırılan polisler, Kovid-19 ile mücadele için alınan önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta vaka sayısı 66 bini geçti, 1218 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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