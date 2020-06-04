Corona virüs aşısının peşine düştüler! 2,4 milyar euro...

Bir AB yetkilisinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, bu konu AB elçilerinin Çarşamba günkü toplantısında ele alındı. Toplantıda Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda, aşı alımını güvenceye almak üzere ilaç şirketleriyle müzakereleri hızlandırdıklarını ifade etti.

AB’nin acil fonu, Avrupa’da aşı üretme kapasitesinin artırılması ve ilaç şirketlerinin mali sorumluluk sigortasını kapsamak için de kullanılacak.

ABD de geliştirilmekte olan aşıları önceden satın almak üzere çeşitli adımlar atmış, AstraZeneca’nın denenmekte olan aşısının ilk 1 milyar dozunun üçte birini satın almak istemişti.

AB yetkilisi, üzerinde çalışılan aşıların bir çoğunun başarısız olması ve parak kaybetme riskine rağmen AB’nin de bu adımı atması gerektiğini savundu.

Alman Handelsblatt gazetesinde yer alan habere göre, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda sağlık bakanları Avrupa Komisyonu’na bir mektup yazıp “ilaç sanayiinde belli başlı şirketlerle müzakerelerde en hızlı ve en iyi sonucu almak amacıyla” güçlerini birleştirdiklerini ifade ettiler.

Bu şirketler arasında AstraZeneca’nın da bulunduğu belirtiliyor.

Dört AB ülkesinin ayrıca İngiltere, Norveç, Singapur ve Japonya ile işbirliği için görüşmeleri sürdürdüğü bildiriliyor.

AB üyesi ülkelerin toplam nüfusu 450 milyona yakın. Koronavirüs aşısı bulunması halinde başlangıçta tüm nüfusu aşılamanın mümkün olmayacağı, bu nedenle sağlık çalışanları, yaşlılar gibi risk gruplarına öncelik verenbir strateji üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Ancak ilaç şirketlerinden her üye ülkeye aktarılacak aşıların nasıl belirleneceği henüz netleşmiş değil.