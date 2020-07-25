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25.07.2020 - 18:37 | | DHA

'Corona virüs ilacı başarılı oldu' dedi şirket uçtu! Yüzde 540 artış...

İngiltere’de Southampton Üniversitesi’nden 3 profesörün kurduğu tıp firması “Synairgen”, koronavirüs (Covid-19) tedavisinde geliştirdikleri ilaçla büyük bir atılım kaydetti. Klinik deneylerin başarılı olduğu açıklaması sonrası, firmanın hisse fiyatları yüzde 540 artış gösterdi.

'Corona virüs ilacı başarılı oldu' dedi şirket uçtu! Yüzde 540 artış...

 

Profesör Ratko Djukanovic, Stephen Holgate ve Donna Davies 20 yıl önce astımı ve kronik akciğer hastalığı olan kişilerin, soğuk algınlığıyla savaşmasına yardımcı olan “interferon beta” proteinden yoksun olduğunu keşfetti. Profesörler, eksik proteini yerine koyarak hastaların viral enfeksiyonlara karşı savunmasının artırılabileceğini öğrendi.

KORONAVİRÜS SALGINI ORTAYA ÇIKTIĞINDA TEDAVİNİN ETKİSİNİ GÖRDÜLER

Synairgen şirketini kuran üç profesör, çalışmalarını devam ettirdi. Synairgen’in Genel Müdürü Richard Marsden, şirketin kronik bronşit ve amfizem hastalarına yardımcı olmak için interferon beta ilacını kullanan bir klinik deneye dahil olduklarını ve koronavirüs salgını ortaya çıktığında, bu virüse karşı savunmada önemli bir rol oynayabileceklerini fark ettiklerini ifade etti.

BİRKAÇ SAATTE HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ

Bu hafta yayınlanan ilk klinik deneme sonuçlarına göre, doğrudan hastanın solunum yollarına verilen “SNG001” adlı ilacın koronavirüs hastalarının iyileşme olasılığını iki ila üç kat daha fazla olduğunu gösterdi. 21 Temmuz’da ilacın koronavirüs üzerinde etkili sonuçları yayınlandığı andan öğle saatlerine kadar Synairgen şirketinin hisseleri yüzde 540 değer kazandı.

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