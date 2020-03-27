MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Corona virüs kabusu... İngiltere'de havalimanı morga dönüştürülüyor
ABONE OL
27.03.2020 - 20:36 |

Corona virüs kabusu... İngiltere'de havalimanı morga dönüştürülüyor

İngiltere'nin ikinci büyük kenti olan Birmingham’da corona virüs ölümlerinin hızla artması nedeni ile Birmingham Havalimanı, morga dönüştürülüyor.

Corona virüs kabusu... İngiltere'de havalimanı morga dönüştürülüyor

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. İngiltere'nin ikinci büyük kenti Birmingham’da korona virüs ölümlerinin hızla artması nedeni ile Birmingham Havalimanı, 12 bin ceset kapasiteli geçici morg haline getirilecek. Yerel Şehir Konseyi ve Birmingham Havalimanı yetkilileri arasında tesisin geçici morg olarak kullanılmasına ilişkin karar alınırken, geçici morgun ailelerin yas tutmasını ve cenaze düzenlemesini de kolaylaştıracağı ifade edildi.

İngiltere’de toplam korona virüs vakası 14 bin 543’e, hayatını kaybedenler ise 759’a ulaştı.

Rize'de sokak ortasında kan donduran anlar!Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 92 oldu, toplam vaka sayısı da 5698'e yükseldi

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 92 oldu, toplam vaka sayısı da 5698'e yükseldi

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı

Sıradaki Haber