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05.07.2020 - 22:06 | | AA

Corona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı 6,5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüsten (covid-19) iyileşenlerin sayısı 6,5 milyonu aştı.

Corona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı 6,5 milyonu geçti

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 6 milyon 506 bin 556 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 273 bin 950), Brezilya (978 bin 615), Rusya (450 bin 750), Hindistan (424 bin 885), Şili (261 bin 32), İran (201 bin 330), İtalya (192 bin 108), Peru (189 bin 621), Almanya (181 bin 700) ve Türkiye (180 bin 680) oldu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 535 bin 340 kişi hayatını kaybetti.

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