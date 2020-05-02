Corona virüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte neler yaşandı?

"Worldometer" sitesine göre, salgının en fazla etkilediği ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 147 bini aşarken, can kaybı 66 bin 650, iyileşen sayısı ise 162 bin 100 oldu.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 710'a, virüs bulaşanların sayısı 209 bin 328'e, iyileşenlerin sayısı da 79 bin 914'e yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklık can kaybı 28 bin 131'e, vaka sayısı ise 182 bin 260'a çıktı.

İspanya'daki can kaybı 25 bin 100'e, vaka sayısı ise 216 bin 582'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı 117 bin 248 oldu.

Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 760'a ulaşırken, vaka sayısı 201 bin 667, iyileşen sayısı ise 50 bin 562 olarak açıklandı.

Tacikistan’da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler gerçekleşti.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi.

Ülkeler tedbirleri kaldırmaya devam ediyor

İspanya'da belirli saatlerde ve kısıtlı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma izni bugün başladı. İspanyollar, 48 gün sonra kalkan yasakla sokakları doldurdu.

Avusturya'da yaklaşık 1,5 ay sonra alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden açıldı.

Singapur'da Kovid-19 nedeniyle verilen 1 aylık aranın ardından bazı iş yerlerinin açılmasına izin verildi.

Sri Lanka'da hem kamu hem de özel sektör çalışanları 11 Mayıs'ta işe başlayacak.

İspanya ve Fransa'da OHAL sürecek

İspanya'da 14 Mart'tan beri uygulanan ve 9 Mayıs'ta süresi dolacak olan olağanüstü hal (OHAL), 23 Mayıs'a kadar uzatılacak.

Fransa'da sağlık alanında ilan edilen ve 24 Mayıs'ta sona erecek OHAL, 2 ay daha uzatılacak.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), kısmi sokağa çıkma yasağını 10 Mayıs'a kadar uzattı.

Yemen'in Taiz kentinde ilk kez Kovid-19 görülmesinin ardından şehre giriş-çıkışlar, camiler ve çarşılar 2 haftalığına kapatıldı.

Hindistan ve Bangladeş, sokağa çıkma yasaklarını uzattı

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı. Bangladeş’te sokağa çıkma yasağı 16 Mayıs'a kadar sürecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için yaklaşık 8 milyar avronun toplanması gerektiğini söyledi.

Cibuti'de sağlık ekipleri, kapı kapı tarama yaparak Kovid-19 vakalarını tespit edecek.

Kırgızistan'da ilk kez bir doktor koronavirüsten hayatını kaybetti.

Pakistan, salgın nedeniyle yurt dışında yaşayan 100 bin Pakistanlının ülkeye getirilmesi için özel uçuşlar düzenleyecek.