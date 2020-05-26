MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Corona virüs sivrisineklerden bulaşır mı? Flaş açıklama
ABONE OL
26.05.2020 - 09:16 | | AA

Corona virüs sivrisineklerden bulaşır mı? Flaş açıklama

Son dakika haberine göre; Kanada genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 190 artarak 6 bin 637'ye çıktı. Öte yandan Alberta Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. Deena Hinshaw da, Covid-19'un sivrineklerden bulaşıp bulaşmayacağına dair açıklamada bulundu.

Corona virüs sivrisineklerden bulaşır mı? Flaş açıklama

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 48 saatte 190 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu artışla Covid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 637'ye ulaştı.

Vaka sayısı da 2 bin 90 artarak 85 bin 711 oldu.

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ VAKA SAYISINI ARTIRDI

Kanada'da salgının en yoğun olduğu iki eyaletten biri olan Ontario'nun Sağlık Bakanı Christine Elliott, Anneler Günü'nün kutlandığı hafta eyalet genelindeki vaka sayısında ciddi artış kaydedildiğini açıkladı.

"VİRÜSÜ BULAŞTIRACAĞINDAN ENDİŞE DUYULACAK UNSURLAR ARASINDA SİVRİSİNEKLER YOK"

Dr. Hinshaw, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar, Covid-19'un sivrisinekler tarafından insanlara bulaştığını gösteren hiçbir bilgi veya kanıt yok. Bu virüs, enfekte bir kişinin tükürük, burun akıntısı, öksürük, hapşırık veya konuştuğu zaman ağızdan çıkan damlacıklar yoluyla yayılan bir solunum virüsüdür." ifadelerini kullandı.

Virüsler üzerine yaptığı araştırmaları ile bilinen Manitoba Üniversitesi bilim adamlarından Dr. Jason Kindrachuk da bir haber kanalında yaptığı açıklamada, Covid-19'u bulaştıracağından endişe duyulacak unsurların arasında sivrisineklerin bulunmadığını söyledi.

İstanbul'da bayramın 3. gününde de yollar ve meydanlar sessizCorona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü, Ramazan Bayramı'nın ise 3. gününde yollar boş kaldı. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azken,meydanlarda sessizlik hakimdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah şoku! Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah şoku! Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Sıradaki Haber