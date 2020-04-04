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04.04.2020 - 13:50 | | DHA

Corona virüs yaşlı çifti vedalaşma şansından mahrum bıraktı

Dünyanın bir çok ülkesinde corona virüs krizi nedeniyle cenaze törenlerini yasakladı. Virüs pek çok aileyi, sevdikleriyle vedalaşma şansından mahrum bıraktı.

Corona virüs yaşlı çifti vedalaşma şansından mahrum bıraktı

İngiltere'nin Cardiff bölgesinde yaşayan 73 yaşındaki Susan Cadogan, corona virüs sebebiyle evde karantinada bulunduğu için, yaşamını yitiren kocasının cenazesine katılamadı. Görevliler, cenaze arabasını yaşlı kadının evinin önünden geçirdiler. Susan, pencereden kocasını son yolculuğuna uğurladı.

35 YILLIK EŞİNE PENCEREDEN VEDA ETTİ

Cardiff bölgesinde yaşayan Susan Cadogan, 35 yıllık kocası, 75 yaşındaki emekli asker Peter Cadogan’ı 2 Mart'ta kanserden kaybetti. Corona virüs salgını sebebiyle evinde karantina altına olan Susan, kocasının cenazesine katılamadı. Evinin penceresinden kocasının cenazesini uğurlayan Cadogan, “Kendi kendime güçlü olmak gerektiğini söyledim ama tabutunu cenaze arabasında görünce gözyaşlarımı tutamadım” dedi. Susan kocasının tabutunu, karantina altında olduğu için evinin önünden cenaze arabasıyla geçiren görevlilere teşekkür etti. Susan Cadogan, “geleneksel olarak ailenin ve arkadaşlarının katıldığı bir cenaze düzenlemek istiyordum ama virüs salgını sebebiyle mümkün olmadı” dedi.

    Evine gelen maaşını alan vatandaş askere dua ettiKastamonu’da ikamet den ve corona virüs sebebi ile evinden çıkmayan Abdurrahman Ahmetoğlu, emekli maaşını çekerek evine getiren jandarma ekibine ellerini semaya açarak dua etti. Ayrıca jandarma ekipleri, ihtiyaç sahipleri için sağlanan bin TL'lik yardımların da dağıtımına başladı.
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