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25.03.2020 - 17:38 | | DHA

Corona virüslü hastayla konuşan Putin'in görüntüleri yayınlandı!

Putin'in corona virüslü hastayla konuştuğu anların görüntüsü yayınlandıRusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavisinin gerçekleştiği hastaneyi ziyaret etti.

Putin'in corona virüslü hastayla konuştuğu anların görüntüsü yayınlandıRusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavisinin gerçekleştiği hastaneyi ziyaret etti.

Putin'in burada koronavirüs teşhisi konulan bir hasta ile konuştuğu anların görüntüleri paylaşıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Moskova'da bulunan Kommunarka Hastanesini ziyaret etti.

Corona virüslü hastayla konuşan Putinin görüntüleri yayınlandı

Putin'in virüse karşı özel kıyafetler giydiği görüntülenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Putin'in koronavirüs teşhisi konulan bir hasta ile konuştuğu görüldü. Öte yandan, Vladimir Putin'in hasta ile arasındaki mesafeyi koruması da dikkat çekti.Rusya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 658'e yükseldi.

 

Corona virüslü hastayla konuşan Putin'in görüntüleri yayınlandı!Putin'in corona virüslü hastayla konuştuğu anların görüntüsü yayınlandıRusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavisinin gerçekleştiği hastaneyi ziyaret etti.
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