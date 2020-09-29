29.09.2020 - 22:27 | | AA
Corona virüste korkutan açıklama! İlk kez bu seviyede
New York (NY) Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında testlerde pozitif vaka oranının yaz aylarından sonra ilk defa yüzde 3'ün üzerine çıktığını açıkladı.
De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, metropolitan bölgesinde yaz boyunca yüzde 1 civarında seyreden Kovid-19 pozitif vaka oranının son günlerde yüzde 3'ün üzerine çıktığını duyurdu. De Blasio, bir haftalık süreçte ortalamanın düşmemesi durumunda bu hafta açılan okulların otomatik olarak kapatılacağını bildirdi.
Vakalardaki artışın ağırlıklı olarak Ortodoks Yahudilerin yaşadığı bölgelerde ortaya çıktığın belirten de Blasio Yahudi toplumuna hassasiyet çağrısı yaptı.