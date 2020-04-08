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08.04.2020 - 11:47 | | AA

Corona virüsü kasıtlı yayanlara ömür boyu hapis

Vakaların 6 bini geçtiği Avustralya'da Covid-19'u kasıtlı olarak bulaştıranlar müebbet hapse mahkum edilecek.

Corona virüsü kasıtlı yayanlara ömür boyu hapis

Yeni tip corona virüsten (Covid-19) 50 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 6 bini aştığı Avustralya, sert tedbirler alıyor.

Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Covid-19'u kasten yaymaya çalışanların, bir sağlık çalışanının ölümüne yol açmaları halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği uyarısında bulundu.

Ülkede son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda artış olduğuna dikkati çeken Hunt, "Adalet Bakanlığından görüş aldım, Covid-19'un kasıtlı olarak yayılması, her eyalet ve bölgede geçerli olan genel ceza kanunları uyarınca suçtur. Bu suçlardan en ciddi olanı, eğer bir kişi kasıtlı olarak sağlık çalışanına virüsü bulaştırıp ölümüne yol açacak bir adım atarsa en yüksek ceza olan ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 11 MİLYON MASKE DAĞITILACAK

Sağlık çalışanlarına virüs bulaşmasını engellemek amacıyla 11 milyon maske dağıtılacağını açıklayan Hunt, hayat kurtarmakta ön saflarda mücadele eden doktorlara, hemşirelere, eczacılara, sağlık görevlilerine ve yaşlı bakımevi çalışanlarına teşekkür etti.

KARANTİNA KURALLARINA UYMAYANLARA ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

Covid-19'dan 6 kişinin öldüğü Batı Avustralya Eyaletinin Başbakanı Mark McGowan, karantina kurallarına uymayan kişilere takılmak üzere 200 elektronik kelepçe satın aldıklarını duyurdu.

Toplumu korumak için kelepçe takılacak kişilerin GPS yardımıyla takip edileceğini dile getiren McGowan, "Umarım bu cihazların çoğunu kullanmamıza gerek kalmaz." dedi.

Covid-19’un yayılmasını engellemeye yönelik önlemler kapsamında ibadet yeri, yüzme havuzu, müze, kütüphane, plaj gibi alanların kapatıldığı ülkede sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkma yasağı bulunuyor.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı.

Cenaze defin işlemlerinin en fazla 10, düğün törenlerinin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya’da, kurallara uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlamDenizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.
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