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02.06.2020 - 18:52 | | AA

Corona virüsün merkez üssünden iyi haberler gelmeye devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre; İspanya Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte ülkede yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı ölüm tespit edilmediğini duyurdu.

Corona virüsün merkez üssünden iyi haberler gelmeye devam ediyor

 

Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 34 kişinin salgından öldüğünü fakat son 48 saatte ölüm görülmediğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca son 24 saatte yeni vaka sayısının 137 olduğu, toplam sayının 239 bin 932'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Bu arada sol koalisyon hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, normal süresi 7 Haziran'da dolacak olağanüstü halin (OHAL) son kez 21 Haziran'a kadar uzatılması için meclise yeni bir tezkere sunma kararı aldı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1432'ye çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 195 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 32 bin 895'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 552 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca, Rus Mevkidaşı Murashko ile görüştüSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda iş birliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı aldı.
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