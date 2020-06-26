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26.06.2020 - 19:04 | | DHA

Corona virüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) corona virüsün tehdit ettiği risk gruplarını güncelledi.

Corona virüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi

 

CDC'den yapılan açıklamada,  25 Haziran'da mevcut verileri yansıtacak şekilde revizyonlar yapıldığı belirtildi. 

Her gün Kovid-19 hakkında daha fazla bilgi edinildiği ve yeni bilgiler elde edildikçe bilgilerin güncellendiği kaydedilen açıklamada yüksek risk grupları; kronik böbrek hastaları, KOAH hastaları, katı organ naklinden bağışıklık sistemi zayıflamış durumda olanlar, obeziteliler, kalp yetmezliği bulunanlar, koroner arter hastalığı veya kardiyomiyopatiler gibi ciddi kalp rahatsızlıkları olanlar, orak hücreli anemi ve tip 2 diyabeti bulunanlar olarak belirtildi. Açıklanan risk gruplarında bulunan her yaştan kişinin Kovid-19'dan kaynaklanan ciddi risk altında olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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