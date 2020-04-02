Corona virüsüne sıradışı önlem: Üç gün kadınlar, üç gün erkekler dışarı çıkacak

Neredeyse tüm dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüsü (covid-19) salgınına karşı, Panama başka ülkelerde görülmeyen bir adım attı.

Çarşambadan itibaren kadın ve erkekler farklı günlerde evden dışarı çıkıyor. Kadınlar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sokağa adım atarken, erkekler de salı, perşembe ve cumartesi günleri dışarı çıkabilecek. Pazar günüyse herkes evde kalacak.

Akşam 9'la sabah 8 arası evden çıkmak yasakken, yeni önlemlerle gece çıkma yasağının başlangıç saati akşam 5’e alındı.

Açıklamayı 31 Mart’ta yapan Panama yönetimi, bu tedbirlerin en az 15 gün boyunca uygulanacağını açıkladı.

Yaklaşık 4 buçuk milyon nüfusa sahip Orta Amerika ülkesi, bu yeni önlemlerle ülke çapında ilan ettiği karantinayı güçlendirmeyi planlıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zorunlu ulusal tecrite rağmen evlerinin dışında dolaşan çok sayıda insan, merkezi hükümeti daha sert önlemler almaya itti."

Daha önce Panama’da acil ihtiyaçlar ve gıda temini dışında evden çıkmak yasaklanmıştı. Şimdiyse farklı günlerde dışarı çıkacak kadınlar ve erkeklerin alışverişlerini bitirmek için ikişer saatleri olduğu açıklandı.

Sert önlemler alan ülkede, ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, bin 317 kayıtlı vakadan 32’si yaşamını yitirirken, 9 kişi de iyileşti.

Kosta Rika’yla Kolombiya arasında yer alan Panama, 22 Mart’tan itibaren kendi vatandaşları da dahil olmak üzere ülkeye girişleri yasaklamıştı.