MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünya Haberleri Covid-19 salgÄ±nÄ±nda iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 3 milyon 500  bini geçti
ABONE OL
09.06.2020 - 00:07 | | AA

Covid-19 salgÄ±nÄ±nda iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 3 milyon 500  bini geçti

DÃ¼nya genelinde yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespitÂ  edildikten sonra saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 3 milyon 500 bini aÅŸtÄ±.Â

Covid-19 salgÄ±nÄ±nda iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 3 milyon 500  bini geçti

Â 

Kovid-19 vakalarÄ±na iliÅŸkin verilerin derlendiÄŸi "Worldometer"Â  internet sitesine gÃ¶re, dÃ¼nyada virÃ¼s bulaÅŸan 3 milyon 502 bin 921 kiÅŸi hastalÄ±ÄŸÄ±Â  yenmeyi baÅŸardÄ±.

En fazla hastanÄ±n iyileÅŸtiÄŸi ilk 10 Ã¼lke sÄ±rasÄ±yla ABD (769 bin 794),Â  Brezilya (302 bin 84), Rusya (Â Â  230 bin 688), Almanya (169 bin 600), Ä°talya (166Â  bin 584), TÃ¼rkiye (141 bin 380), Ä°ran (136 bin 360), Hindistan (129 bin 88), ÅžiliÂ  (95 bin 631) ve Peru (89 bin 556) oldu.

Ã‡in'de ortaya Ã§Ä±kan salgÄ±n, kÄ±sa sÃ¼rede 200'den fazla Ã¼lke ve bÃ¶lgeyeÂ  yayÄ±larak salgÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya genelinde Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± 7 milyon 164 bin 880'e ulaÅŸÄ±rken,Â  virÃ¼s nedeniyle 407 bin 320 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

BabasÄ±yla tartÄ±ÅŸtÄ±, evi ateÅŸe verdiDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± Ümit UÄŸur K. (27), babasÄ±yla tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin yatak odasÄ±nÄ± ateÅŸe verdi. Ä°hbar üzerine eve gelen itfaiye ekibi yangÄ±nÄ± büyümeden söndürdü.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Türk sularÄ±na itilen 41 düzensiz göçmen kurtarÄ±ldÄ±

TÃ¼rk sularÄ±na itilen 41 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±

Emekli,iÅŸçi, memur, dul ve yetim milyonlarÄ± ilgilendiriyor! Yüzde 50â€™si ödenir veâ€¦

Emekli,iÅŸÃ§i, memur, dul ve yetim milyonlarÄ± ilgilendiriyor! YÃ¼zde 50â€™si Ã¶denir veâ€¦

Ankara'da sÄ±cak gündem! Önemli toplantÄ±lar var

Ankara'da sÄ±cak gÃ¼ndem! Ã–nemli toplantÄ±lar var

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan müjdeyi verdi: ÇarÅŸamba günü Türkiye'ye geliyorlar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mÃ¼jdeyi verdi: Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'ye geliyorlar

SÄ±radaki Haber