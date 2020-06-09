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Kovid-19 vakalarÄ±na iliÅŸkin verilerin derlendiÄŸi "Worldometer"Â internet sitesine gÃ¶re, dÃ¼nyada virÃ¼s bulaÅŸan 3 milyon 502 bin 921 kiÅŸi hastalÄ±ÄŸÄ±Â yenmeyi baÅŸardÄ±.

En fazla hastanÄ±n iyileÅŸtiÄŸi ilk 10 Ã¼lke sÄ±rasÄ±yla ABD (769 bin 794),Â Brezilya (302 bin 84), Rusya (Â Â 230 bin 688), Almanya (169 bin 600), Ä°talya (166Â bin 584), TÃ¼rkiye (141 bin 380), Ä°ran (136 bin 360), Hindistan (129 bin 88), ÅžiliÂ (95 bin 631) ve Peru (89 bin 556) oldu.

Ã‡in'de ortaya Ã§Ä±kan salgÄ±n, kÄ±sa sÃ¼rede 200'den fazla Ã¼lke ve bÃ¶lgeyeÂ yayÄ±larak salgÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya genelinde Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± 7 milyon 164 bin 880'e ulaÅŸÄ±rken,Â virÃ¼s nedeniyle 407 bin 320 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.